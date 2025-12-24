U de Chile deja partir a un futbolista después de tenerlo durante 13 años en el club: el jugador fue una de las promesas de la institución y del fútbol chileno, pero con el pasar de los años se fueron desvaneciendo las expectativas y también su regularidad.

Fue el propio deportista el que usó sus redes sociales para despedirse del elenco azul, agradeciendo las herramientas recibidas dentro y fuera de la cancha, todo esto en medio del mercado de pases de la escuadra universitaria.

🔚 El jugador que se va de U de Chile después de 13 años

Se trata de Mauricio Morales, jugador que termina contrato con U de Chile y no fue renovado, por lo que tendrá que buscar un nuevo club a partir del 2026.

“Fueron 13 años perteneciendo al club más grande de chile, estaré siempre agradecido de haberme formado como persona y como jugador”, señaló Pichín en una emotiva publicación de Instagram.

Morales llegó a los 12 años a U de Chile, formándose en las divisiones inferiores y debutando como profesional en 2019. Jugó 33 partidos con la camiseta del Romántico Viajero y anotó un gol. En los últimos años estuvo a préstamo en Deportes Antofagasta, Unión La Calera y Magallanes, elenco en el que disputó la temporada 2025.

Un jugador que se despidió de Mauricio Morales fue Maximiliano Guerrero, comentando el posteo de Pichín en Instagram: “Craaa mi hermanito, éxito en todo lo que se le venga, te quiero mucho”.

Lo mismo hizo Simón “Pitu” Contreras, quien también se formó en la U y compartió varios años con Morales: “Grande Picho, eres un crack. Que lindo haber coincidido en la U”.

❌ Las bajas de U de Chile para 2026

U de Chile perdió a varios jugadores en relación al 2025: la mayoría de ellos fueron en ataque, dado que se fueron Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, aunque también se fueron Ignacio Tapia y Cristopher Toselli, además del entrenador Gustavo Álvarez,

En cuanto a refuerzos solo hay acuerdo de palabra con Eduardo Vargas, aunque también están cercana la posibilidad de Lucas Romero. Gabriel Arias y Nahuel Barrios son otras opciones en un elenco que también tiene listo al DT Francisco “Paqui” Meneghini.