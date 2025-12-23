Con la salida de Gustavo Álvarez destrabada y Francisco Paqui Meneghini listo para asumir la banca azul, Universidad de Chile empieza a ordenar su planificación deportiva para 2026. Y como suele ocurrir en este tipo de transiciones, las primeras señales no llegan siempre por los grandes nombres, sino por movimientos estratégicos.

Uno de ellos apunta a una zona sensible: el arco. Mientras la U revisa su estructura interna y Colo Colo aún define su hoja de ruta, un joven arquero del Ascenso comenzó a generar ruido en ambos lados de la vereda. Lo que parecía una operación encaminada en Macul ahora suma un nuevo actor.

🔍 ¿Qué arquero despertó el interés cruzado entre la U de Chile y Colo Colo?

Se trata de Jaime Vargas, actual portero de Deportes Recoleta, uno de los nombres con mayor proyección del medio local. El guardameta de 21 años completó todos los minutos Sub 21 en la temporada 2025 y se consolidó como titular absoluto en la Liga de Ascenso. Su regularidad, biotipo físico y proyección lo instalaron rápidamente en el radar de clubes grandes, especialmente en un mercado donde el arco vuelve a ser tema central.

🧤 ¿Por qué la U de Chile entra ahora en la carrera por Vargas?

El escenario interno lo explica. Gabriel Castellón aparece como fijo, pero el futuro de Cristopher Toselli y Pedro Garrido sigue abierto. En paralelo, el nuevo cuerpo técnico busca alternativas que combinen proyección, competencia interna y margen de crecimiento. Ahí es donde el nombre de Vargas comienza a tomar fuerza. No solo por presente, sino también por un antecedente que no pasa desapercibido en el CDA: el arquero se formó en Universidad de Chile en etapas iniciales de su carrera, antes de continuar su desarrollo en Recoleta.

🗣️ La frase que encendió la disputa en el mercado

El interés cruzado quedó expuesto públicamente en Radio ADN. Fue el periodista Danilo Díaz quien reveló el escenario y abrió la alerta en ambos clubes: “Ojo, (Jaime) Vargas también puede entrar en la pelea. Porque no se ha resuelto en Colo Colo, tenían la intención de traer a (Esteban) Andrada. Pero Vargas es un arquero ya con 60 partidos”.

La frase no solo instala a la U en la ecuación, sino que deja en evidencia que Colo Colo aún no tiene resuelto su plan para el arco, lo que abre espacio a movimientos de último momento.

📊 ¿Quién es Jaime Vargas y por qué genera tanto interés?

Vargas tiene 21 años, mide 1,94 metros y acumula experiencia desde muy joven en el profesionalismo. Debutó a los 17 años en Recoleta y en 2025 fue pieza estructural del equipo, además de cumplir íntegramente con la regla Sub 21.

En octubre fue nominado a la Selección chilena para un amistoso ante Perú, un paso clave en su proceso de proyección. Hoy, su nombre aparece como una apuesta de presente inmediato y futuro, algo cada vez más valorado por los clubes grandes.

⚔️ ¿Puede la U “ganarle” este refuerzo a Colo Colo?

El escenario está abierto. En Macul evalúan distintas alternativas para el arco y no han cerrado ninguna operación. En la U, en tanto, el nuevo ciclo abre espacio para decisiones rápidas y silenciosas, especialmente en posiciones donde el mercado local ofrece oportunidades. Si el interés azul se formaliza, la disputa podría transformarse en uno de los primeros cruces directos del mercado 2026 entre los dos grandes.

