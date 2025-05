Pese al presente de Chile: Gabriel Suazo se aferra a clasificar al Mundial 2026

Chile atraviesa un momento crítico en las Clasificatorias Sudamericanas. La Roja marcha en el último puesto y a falta de cuatro fechas para el término del proceso, la Copa del Mundo 2026 parece más lejana que nunca.

Uno que tuvo palabras para el presente de la selección chilena fue Gabriel Suazo, quien anticipó lo que resta para el combinado nacional en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Gabriel Suazo sueña con clasificar al Mundial 2026

En conversación con el periodista Eugenio Salinas, Gabriel Suazo señaló que “obviamente todos sabemos y lo tenemos más que claro que está difícil. Eso está clarísimo. A quién le preguntes te va a decir que está difícil”.

“Pero a mí dame un reto difícil. A mí dame algo complicado. Por más que tengamos solo un 10% de opciones, a mí dame un reto complicado y que vengan rivales complicados. Yo todavía tengo opciones de clasificar al Mundial y yo a esa opción me aferró”, agregó.

“Me aferro a clasificar al Mundial con toda mi confianza, con toda mi fe y con toda mi convicción de que se puede lograr. Sé que es difícil, tengo más que claro que es complicado, pero yo a eso me aferro. A mí de este barco no me va a bajar nadie”, insistió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Suazo (@gabrielalonso11)

Gabriel Suazo no piensa en restarse de La Roja

Por otro lado, Gabriel Suazo manifestó que “no me va a bajar nadie, por más que sea complicado. Es así, de esa opción no me bajo y estoy orgulloso de poder estar y representar a mi selección, aunque no sea el mejor momento de nuestra selección”.

“Aún así, yo estoy orgulloso de poder estar ahí y vestir la camiseta de la selección. Creo que es una de las cosas más lindas que me ha pasado en el fútbol y siempre va a ser así, por más que el momento no sea el mejor”, sentenció el futbolista del Toulouse francés.