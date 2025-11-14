La Selección chilena vuelve a escena este sábado 15 de noviembre, cuando enfrente a Rusia en un amistoso internacional programado para las 12:00 horas de nuestro país. Será un examen exigente en un escenario poco habitual para La Roja, que busca mantener la línea ascendente que mostró en sus últimos encuentros no oficiales.

El equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova ya completó varios entrenamientos en Sochi, con Ignacio Saavedra oficiando de local por su estadía en PFC Sochi y con Darío Osorio disponible nuevamente tras superar sus molestias musculares. Los chilenos llegaron desde distintos rincones de Sudamérica y Europa para estas dos pruebas que cerrarán la temporada, antes del duelo contra Perú del martes 18.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido Chile vs Rusia EN VIVO?

El amistoso entre Chile vs Rusia será transmitido EN VIVO por televisión abierta, cable y streaming. En Chile, los fanáticos podrán ver el partido en Chilevisión y ESPN, además de seguirlo online en distintas plataformas digitales.

💻 TV: Chilevisión / ESPN

Chilevisión / ESPN 📲 Streaming: Chilevisión Web / Chilevisión YouTube / Disney+ Premium / Disney+ Estándar

🖥️ Cobertura minuto a minuto: EN VIVO en Alairelibre.cl, con goles, formaciones y análisis desde La Florida

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Rusia?

📆 Sábado 15 de noviembre de 2025

⏰ 12:00 horas en Chile (18:00 en Rusia / 15:00 GMT)

(18:00 en Rusia / 15:00 GMT) 🏟️ Estadio: Olímpico Fisht, Sochi

La Roja arriba con una racha sólida en amistosos: siete triunfos en sus últimos nueve duelos de esta categoría.

📡 ¿Dónde ver Chile vs Rusia por Chilevisión online?

El encuentro será transmitido en señal abierta por Chilevisión, con acceso gratuito también en su portal web oficial y su canal de YouTube.

Chilevisión en TV Abierta (TDT):

11.1 (Santiago), 9.1 (Arica), 4.1 (Iquique), 2.1 (Calama), 7.1 (Antofagasta), 10.1 (Valparaíso), 11.1 (Temuco), 10.1 (Puerto Montt).

11.1 (Santiago), 9.1 (Arica), 4.1 (Iquique), 2.1 (Calama), 7.1 (Antofagasta), 10.1 (Valparaíso), 11.1 (Temuco), 10.1 (Puerto Montt). Chilevisión en cableoperadores:

VTR: 21 / 711

DirecTV: 151 / 1151

Movistar: 121 / 811

Claro: 55 / 555

Zapping: 21

Entel: 66

Mundo: 15 / 515

GTD/Telsur: 21 / 27

📺 ¿Dónde ver Chile vs Rusia por ESPN?

La señal internacional ESPN también transmitirá el partido Chile vs Rusia para quienes sigan el amistoso por televisión de pago.

ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

Zapping: 90 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Rusia?

El partido Chile vs Rusia será transmitido gratis y en vivo por Chilevisión en señal abierta y también disponible a través de Chilevisión Web y YouTube, con cobertura para todo el país.

Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en AlAireLibre.cl, con goles, formaciones y reacciones desde La Florida.

💻 ¿Dónde ver Chile vs Rusia online por streaming?

El amistoso estará disponible por streaming en las plataformas:

Chilevisión Web

YouTube de Chilevisión

Disney+ Premium

Disney+ Estándar

📲 También podrás seguir la cobertura digital completa EN VIVO en Alairelibre.cl, con estadísticas, análisis y la voz de los protagonistas.

🔴 Formación confirmada de Chile vs Rusia

Lawrence Vigourux, Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Marcelino Núñez); Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda. DT: Nicolás Córdova (interino)

⚪ Formación de Rusia vs Chile

El elenco europeo llega con una racha de 18 partidos sin perder, aunque gran parte de esos duelos han sido ante selecciones de ranking bajo.

Matvey Safonov; Daniil Vakhaniya, Nikita Melekhin, Sergey Osipenko, Kirill Gorshkov; Danil Prutsev, Nail Umyarov, Aleksey Batrakov; Aleksey Miranchuk; Ivan Sergeev; Aleksandr Golovin. DT: Valeri Karpin

📣 Sigue el Chile vs Rusia EN VIVO. Minuto a minuto, goles, reacciones y toda la cobertura del amistoso internacional desde el Estadio Olímpico Fisht, solo en Alairelibre.cl.