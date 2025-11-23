Tras cerrar el año en Rusia con triunfos sobre el seleccionado local y también ante Perú, Chile ya comienza a mirar hacia el 2026. La Roja, que ya dejó atrás el fracaso en las Clasificatorias sudamericanas, espera abrochar el próximo año al entrenador que comande los próximos desafíos del equipo nacional.

El principal candidato para asumir en la selección chilena es Manuel Pellegrini. El Ingeniero es la gran obsesión de la ANFP, sin embargo, él no está del todo convencido con aceptar el desafío.

Incluso en España aseguran que está muy cerca de renovar su vínculo con el Real Betis, lo que echaría por tierra su arribo a nuestro país. Sin embargo, en las últimas horas un histórico del fútbol chileno volvió a ilusionar con el posible arribo del DT chileno.

🇨🇱 Iván Zamorano se ilusiona con Pellegrini en La Roja

Iván Zamorano participó el pasado sábado en el partido de exhibición ‘Rojo Histórico’, donde se reunieron grandes figuras de la selección chilena, las cuales consiguieron hitos importantes a lo largo de la historia.

Bam Bam, medallista olímpico en Sydney 2000, fue uno de los participantes. Y tras el encuentro se refirió a la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma en La Roja. “No lo vi muy convencido de quedarse en el Betis”, avisó el exdelantero del Real Madrid en diálogo con Radio ADN.

“Yo creo que Manuel ya está pensando un poquito en la selección”, agregó Zamorano, quien no ocultó su deseo de que Pellegrini arribe a nuestro país. “Los chilenos nos merecemos que Manuel haga un gran trabajo acá y ojalá pueda venir el próximo año”, concluyó.

😨 Manuel Pellegrini, entre Real Betis y Chile

Por el momento Manuel Pellegrini aún no decide su futuro. Sin embargo, hace algunos días reconoció que se encuentra en un gran dilema: continuar en Betis o asumir en Chile. “No hay una prioridad clara. Las dos partes son importantes para mí”, indicó.

En ese sentido, salió al paso de los rumores que dicen que tiene acordado continuar en España. “El 90% de las informaciones no son verídicas, ni en cifras, ni en cantidades, ni en tiempo”, apuntó.

