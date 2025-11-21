Pese a que la Selección Chilena terminó su periplo en Rusia, uno de sus jugadores se mantuvo a tope y anotó un importante gol para su equipo en la Premier League de ese país.

Se trata de Ignacio Saavedra, quien marcó para el Sochi (nombre de la ciudad en la que jugó La Roja), elenco que en esta oportunidad su equipo jugó como visitante contra el Akron Togliatti.

📹 Así fue el gol de Ignacio Saavedra para el Sochi en Rusia

Corría el minuto 56 de juego y Saavedra anotó el 2-0 parcial de su equipo (antes había marcado Anton Zinkovskiy en los 35’), mediante un cabezazo en plena área chica de su rival, luego de una asistencia de cabeza también de su compañero.

La mala noticia es que el tanto de Ignacio Saavedra no ayudó mucho, dado que Akron Togliatti dio vuelta el marcador en la recta final del compromiso y se quedó con la victoria por 3-2, gracias a los goles de Dmitriy Pestryakov (63’ y 65’) y Marat Bokoev (80’).

Este resultado mantiene comprometido al Sochi con el descenso, ya que está penúltimo con 8 puntos en una liga en la que bajan los últimos 4. De todas formas, queda prácticamente toda la segunda rueda en Rusia y el elenco de Saavedra está a 6 puntos de la zona de salvación.

📊 Los números de Ignacio Saavedra en Sochi

Ignacio Saavedra lleva 20 partidos en esta temporada con el Sochi, en los que ha anotado la no despreciable cifra de 4 goles, su mejor registro en esta faceta del juego desde que llegó al club ruso en 2023.

Sus números totales con el elenco ruso son de 71 duelos disputados, 6 anotaciones y 7 asistencias (todas en la temporada pasada), por lo que demuestra que está en un buen nivel en Europa y merece una oportunidad en una liga más competitiva.

