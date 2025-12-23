Francisco Meneghini será el nuevo director técnico de U de Chile si no pasa nada catastrófico durante estos próximos días, y a la espera de que ello ocurra el joven entrenador argentino se animó a abordar el futuro de la selección chilena, que deberá afrontar un nuevo proceso con incertidumbre mientras Nicolás Córdova seguirá a modo de interino en la banca del combinado nacional.

Por ello, Meneghini estuvo en conversación con su colega Mario Salas sobre el destino que tendrá La Roja a partir del próximo 2026, y el ahora ex técnico de O’Higgins sorprendió al revelar el nombre que para él es el mejor candidato a tomar las riendas del combinado criollo.

La Roja sigue en búsqueda de un DT pensando en el 2026/ © Photosport

😯 Paqui Meneghini elige a Gustavo Álvarez para tomar el mando de La Roja

En los últimos dos meses uno de los nombres que sonó con mayor fuerza para ocupar la banca de La Roja fue la de Manuel Pellegrini, pero luego de semanas de especulaciones la opción se derrumbó debido a que el Ingeniero extendió su contrato con Real Betis hasta 2027.

Y si bien todo hace indicar que será Córdova quien se siga haciendo cargo del Equipo de Todos de manera interina, la danza de alternativas sigue siendo tema en el entorno de la selección, incluido para un especialista como Paqui Meneghini.

En diálogo con Mario Salas para el podcast Área Técnica del sitio En Cancha, Meneghini fue consultado por su preferencia para asumir como nuevo entrenador de Chile en el futuro. “No es una decisión que me toque a mi, pero creo que lo que Gustavo Álvarez ha hecho en el último tiempo ha sido muy bueno en el fútbol chileno, trabajó espectacular en Huachipato y estos dos años con la U. Sus equipos juegan muy bien y tiene eso que vimos de la Generación Dorada de ser valientes y que los jugadores tienen una mejor versión con él. Creo que le haría muy bien a la selección”, manifestó en un adelanto del mencionado espacio.

Así, desde el mismo medio nacional se van dando preferencias de quién deba asumir como el nuevo DT de La Roja, un anuncio del que no hay claridad por el momento de parte de la ANFP y por lo que se presume que recién se vaya definiendo entrado el 2026, a menos que exista una carta bajo la manga en el ente rector del fútbol chileno para comenzar un nuevo proceso con miras al Mundial de 2030.