Ranking ATP: Los chilenos sufren una pequeña alza y un desplome doloroso

La situación de los chilenos en el ranking de la ATP mostró dos situaciones extremas en sus principales raquetas con un destacado ascenso y un desplome muy doloroso que pega fuerte.

En la presente semana, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry actuarán en el ATP 500 de Basilea, Suiza, en el cual Jano se estrenará con el croata Marin cilic, mientras que el Príncipe debuta ante el danés Holger Rune, duro escollo frente al cuarto preclasificado del certamen.

Además, los chilenos actuarán en los dobles y debutan este lunes 21 de octubre ante el binomio local de Henry Bernet y Jerome Kym.

While you were sleeping… 😴 👀 Gab 🇨🇦 defeated World No. 23 Alejandro Tabilo 🇨🇱 in the quarterfinals of the Almaty Open 🇰🇿, advancing to his first career tour-level semifinal! #WeAreUK x @atptour pic.twitter.com/LsGIAv3xUl

Alejandro Tabilo trepó un par de lugares, y se posicionó en el puesto 21º del escalafón, en una semana que le puede reportar nuevos puntos para seguir subiendo. Nicolás Jarry se mantuvo en el casillero 34º, mientras que Cristian Garin se desplomó y descendió 18 lugares, para aparecer 147º. En tanto, Tomás Barrios también descendió, bajó cuatro ubicaciones y está situado en el 174º puesto del ranking.

El top ten del ranking no tuvo grandes variantes, salvo el enroque de lugares entre el búlgaro Grigor Dimitrov, que ascendió a la novena plaza, en desmedro del australiano Álex de Miñaur que ahora es décimo. Y el italiano Jannik Sinner que se embolsó seis millones de dólares en el torneo de exhibición de Arabia Saudita, Six Kings Slam, sigue liderando la clasificación.

Thank you Six Kings Slam for an incredible week! I enjoyed it a lot and what a privilege to play with so many great players. #SixKingSlam #RiyadhSeason pic.twitter.com/GEocowiTLB