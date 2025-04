¿Qué quiere realmente Sergio Jadue? El exjefe del fútbol chileno reaparece y deja una incógnita abierta

Sergio Jadue reapareció. No con una entrevista tradicional ni en un set televisivo, sino en el marco de una investigación documental que promete remover los cimientos del fútbol chileno. A casi una década de su abrupta salida del país —y tras su colaboración con la justicia estadounidense en el escándalo del FIFA Gate— el exdirigente calerano vuelve a escena sin explicaciones, pero con un gesto que lo dice todo: “Démosle”, se le escucha decir, como dando luz verde a un relato que aún no ha sido contado. ¿Qué quiere Jadue? ¿Por qué ahora? ¿Busca simplemente volver a la palestra?

Una reaparición con olor a mensaje oculto

La escena es breve, pero cargada de simbolismo. Jadue aparece en pantalla en febrero de este año desde Miami. No hay discurso, no hay introspección visible. Solo una señal: está listo para hablar. La frase "campeones, no finalistas" es el título elegido para una investigación que se publicitó como una serie documental en formato podcast, producida por la Universidad de Los Andes y Radio Pauta.

El foco del contenido, según adelantaron sus realizadores, estará en la trastienda de la obtención de la Copa América 2015. Pero el verdadero foco está en otra parte: Jadue vuelve a insertarse en la narrativa del fútbol chileno justo cuando la Selección chilena atraviesa una crisis institucional, dirigencial y deportiva. La misma que él denunció en una carta abierta semanas atrás, en la que exigió la salida de Ricardo Gareca, criticó la gestión de Pablo Milad y acusó "multipropiedad grosera" en el torneo local.

Del silencio al guion propio

Jadue no eligió volver con una entrevista a medios tradicionales ni enfrentando preguntas directas. Optó por un producto guionado, con un equipo de realizadores que podrá editar y contextualizar sus palabras, como si buscara tomar el control de su historia. Una historia que no ha terminado y que, a juzgar por sus movimientos recientes, buscará instalar nuevamente desde su versión.

El exjefe de la ANFP no solo intenta limpiar su imagen: está reinsertando su nombre en la opinión pública a través de un formato que le permite reescribir el pasado desde su óptica. A diez años del inicio del escándalo que cambió para siempre el mapa del fútbol sudamericano, el regreso de Jadue está lleno de simbolismos y silencios intencionados.

La interrogante sigue abierta

En el mejor de los casos, Jadue busca protagonismo. En el peor, busca condicionar el futuro. Lo concreto es que el nombre que por años fue impronunciable para la dirigencia del fútbol chileno, hoy vuelve a sonar fuerte, con una historia que promete muchas revelaciones, pero que de momento solo siembra dudas.

¿Quiere volver? ¿Está preparando su defensa? ¿O simplemente quiere cerrar su ciclo con una versión propia de los hechos? Las respuestas aún no llegan, pero su reaparición ya encendió la conversación.