“Esto tiene un punto de no retorno”: Ministro Cordero revienta a clubes y ANFP por crisis de violencia en el fútbol chileno

Tras la lamentable muerte de dos hinchas en el cancelado duelo entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores, el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, encendió todas las alarmas. En conversación con Ciudadano ADN, advirtió que el fútbol chileno atraviesa una crisis estructural y que, si los clubes y la ANFP no toman acciones reales, el escenario podría volverse irreversible.

"Es momento de mirar las cosas con frialdad y asumir que el fútbol, desde la ley de violencia en los estadios, da cuenta de que tenemos un problema estructural", aseguró el secretario de Estado. "Si los clubes y la ANFP no se lo toman en serio, esto tiene un punto de no retorno", sentenció.

Ministro Cordero dice que hay reacción a las crisis, pero sin soluciones duraderas

Para el ministro, una de las principales fallas del sistema ha sido la incapacidad de sostener políticas de seguridad más allá del escándalo puntual. "El fútbol reacciona a crisis, asume compromisos y esos se diluyen en el tiempo", afirmó.

En ese sentido, remarcó que el rol del Ministerio de Seguridad no es asegurar que los partidos se jueguen, sino garantizar que los recintos deportivos y sus alrededores cumplan con condiciones mínimas de seguridad. "El éxito deportivo o comercial no es un problema del Ministerio", apuntó.

Clubes como pieza clave para identificar a los violentos

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue cuando Luis Cordero aseguró que los clubes son quienes tienen el mayor conocimiento sobre los grupos violentos que actúan en los estadios. "Los clubes conocen a esos piños. El principal conocimiento lo tienen los clubes", declaró.

Agregó que se requiere un cambio de enfoque profundo: "Hay que tratar a algunos de ellos como organizaciones criminales. Algunos vienen del anarquismo, otros sencillamente son grupos delictuales con una estructura muy heterogénea".

Cordero recalcó que el problema no es de información, sino de voluntad y estrategia. "Lo clave no es que el Estado tenga o no la información, sino la estrategia distinta para perseguirlos como organizaciones criminales", explicó.

Y cerró con un mensaje directo a quienes buscan "soluciones nuevas" en cada gobierno: "Uno tiene las herramientas, pero el desafío es encontrar otros enfoques. Las administraciones anteriores buscaron alternativas. Hay que ser más precisos y no pensar en inventar la rueda".