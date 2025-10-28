Michael Clark ha vuelto a generar polémica en los últimos días: el presidente de Azul Azul cargó con todo contra Pablo Milad (presidente de la ANFP), Jorge Yungue (dirigente del organismo) y Juan Tagle (presidente de Cruzados) tras la derrota de U de Chile ante U Católica en el Clásico Universitario, reclamando que no hubo un gesto para suspender el duelo ante la participación internacional del club azul.

La respuesta demoró algunos días, pero llegó. Uno de los involucrados “apagó el fuego con bencina” y contestó sin filtro a Clark, enrostrándole todos los favores que han hecho desde Quilín a la U.

La ANFP repasó a Michael Clark y U de Chile

El que tomó la palabra fue Jorge Yungue, mano derecha de Pablo Milad en la ANFP, quien en diálogo con La Tercera aseguró que: “Nadie le ha prometido (a U de Chile) suspender el partido con U Católica, ya que ni el presidente ni yo tenemos las atribuciones para eso”.

“Desde el inicio de nuestra administración hemos actuado siempre apegados a nuestras normativas tales como los estatutos, reglamento y, en este caso, conforme a las bases del torneo que son aprobadas cada año por el Consejo de Presidentes del cual Clark es parte”.

“Tanto el presidente Milad como yo, nuestro directorio y la Gerencia de Ligas siempre hemos trabajado de igual manera con todos nuestros clubes asociados. Nunca hemos privilegiado a ninguno por sobre otro. Y, como señalé, siempre respetando nuestras bases de campeonatos y nuestras normativas internas”.

Jorge Yungue le recordó a Clark los favores que hizo la ANFP a U de Chile

Situándose aún más a la ofensiva, Jorge Yungue añadió: “Al inicio de este año, la Gerencia de Ligas tuvo especial consideración con Universidad de Chile, al igual que con los demás clubes que se vieron afectados en sus estadios a propósito del Mundial Sub 20 y que dice relación con ejercer sus localías, toda vez que sabíamos que el Estadio Nacional, donde la U de Chile ejerce de local, no le sería facilitado por ser uno de los estadios del Mundial Sub 20. Solo basta con revisar cuántas localías se le dieron a la U en la primera rueda. Eso al parecer se les olvidó”.

“¿Cuántas suspensiones y reprogramaciones ha tenido la U este año? ¡También se le olvidó! Con respecto a la Supercopa, fue de público conocimiento que Universidad de Chile hizo lo imposible para suspender y bloquear ese partido, incluso pese al interés de su cuerpo técnico y jugadores de jugarlo. Finalmente, resultaron campeones y luego de ese resultado no hubo ningún reclamo lo que da cuenta de que conforme al resultado somos, o no, atacados por su presidente…”, prosiguió.

“Luego de los hechos ocurridos en el partido con Independiente fuimos los primeros en suspender el partido que les correspondía disputar con Everton. Y de eso no se acuerda…”, añadiendo que para el duelo ante U Católica: “Nuestra Gerencia de Ligas no solo respetó eso sino que además programó el partido del domingo con más de 100 horas de antelación”.

“Sin embargo, es del todo evidente que cuando el resultado no le favorece al presidente de la U aparecen las declaraciones que hemos escuchado durante las últimas horas, ya que en caso contrario nada habría dicho“, agregó.

“Nuestra obligación es darle siempre una mayor continuidad a nuestro campeonato lo que implica respetar las programaciones. Y eso, además, es parte de nuestro acuerdo con TNT, que hace algunos días fue ratificado por el Consejo de Presidentes por unanimidad. En este caso puntual, él sabe más que nadie que no teníamos razón alguna para suspender y reprogramar”, sentenció.