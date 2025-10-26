El presidente de Azul Azul, Michael Clark, no se guardó nada: como es de costumbre en las últimas semanas, el dirigente disparó con ventilador, luego de la derrota por 1-0 de U de Chile contra U Católica en el Clásico Universitario.

Clark disparó con todo contra el timonel de la ANFP, Pablo Milad, y el de Cruzados, Juan Tagle, y se volvió a quejar de que se haya jugado el partido, tomando en cuenta que está en medio de la llave ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

😱 Michael Clark disparó contra Pablo Milad tras el Clásico Universitario

En diálogo con la prensa, Michael Clark señaló: “Lo dije a Pablo Milad, a Jorge Yunge y a Competiciones. A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales”.

“Yo veo que hay voluntad para reprogramar partidos a Colo Colo por un amistoso existe, voluntad para reprogramar partidos a la Católica también existe y este fin de semana se reprogramó el partido de O'Higgins con Coquimbo”, añadió.

“Da mucha bronca, creo que esto es una parte más del legado del señor Milad y el señor Yunge, con ellos no hay nada que hacer, el próximo año hay elecciones y con estos señores no podemos seguir, con Pablo Milad ni con Jorge Yungue, nos están llevando al fracaso total… Esta administración va de fracaso en fracaso, ese es el legado, entonces pensar en darle un voto a la continuidad de Jorge Yunge, es una locura”, continuó.

“La bronca que tengo es con la ANFP, más que con la UC, yo hablé con Juan Tagle, me dio sus razones, las puedo entender o no, creo que son ventajeros, uno hubiese esperado una actitud un poco menos egoísta, un poco más pensando en el fútbol chileno, pero estaban en su derecho. El problema no está ahí, está en la ANFP, en Pablo Milad y Jorge Yunge”, sentenció.

📲 Para conocer todas las reacciones que dejó el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile ingresa a nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.