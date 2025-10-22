O’Higgins y Coquimbo Unido se verán las caras este domingo en un partido que ha generado bastante expectación. ¿Los motivos? Si Universidad Católica y Universidad de Chile igualan en el clásico universitario y los piratas vencen a los celestes, el equipo de la Cuarta Región conquistará el primer título de su historia.

De hecho, el encuentro estaba previsto para este sábado, pero debido a la posibilidad de que el equipo de Esteban González puede ser campeón, la ANFP decidió reprogramarlo para el domingo tras el cruce entre cruzados y azules.

Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de polémicas, puesto que el elenco que dirige Francisco Meneghini alegó presiones por parte del ente rector del fútbol chileno para aceptar el nuevo horario del compromiso.

😱 O’Higgins acusa presión de la ANFP para reprogramar partido con Coquimbo

Tanto O’Higgins como la Delegación Presidencial se opusieron a la nueva programación del partido, sin embargo, primó la postura de la ANFP y finalmente se jugará el domingo 26 de octubre.

Una vez confirmado el nuevo horario, el gerente general de los celestes, Pablo Hoffmann, aseguró que desde Quilín impusieron esta modificación e incluso existieron presiones para llevarla a cabo.

“Tuvimos que cambiar la hora porque fuimos conminados en la mesa que si no lo hacíamos el partido se jugaría de igual manera. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin nuestros hinchas”, lanzó.

😨 Molestia total en O’Higgins con la ANFP

Hoffmann, además, señaló que “ante una imposición de la cual no voy a calificar, elegimos el mal menor, jugar con nuestra gente a una hora que no nos gusta y a la hora que definitivamente la autoridad lo programó“.

“Ellos (la ANFP) argumentaron algo que no se argumenta cuando no se tienen los fundamentos necesarios, problemas técnicos”, sentenció el gerente general de O’Higgins.

📅 ¿Cuándo juega O’Higgins vs Coquimbo?

El partido entre O’Higgins y Coquimbo por la Fecha 25 del Campeonato Nacional se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Si en la antesala de este duelo Universidad Católica y Universidad de Chile igualan en el Clásico Universitario, le bastará un empate a los piratas para quedarse con el título del torneo.

