Mientras en el puerto ya se organizan caravanas, en el camarín nadie se atreve a decir “campeones”. En Coquimbo Unido, el plantel habla del “objetivo”, del “siguiente paso”, pero no del trofeo. La razón no es sólo humildad: también hay algo de cábala y respeto por un destino que parece cada vez más escrito.

Y es que el partido ante O’Higgins en Rancagua fue reprogramado, ya no se jugará el sábado 25 sino que el domingo 26 de octubre a las 18:30 horas. ¿La razón? Esperar el resultado del Clásico Universitario.

🏆 Cambio de fecha para “preparar la copa” de Coquimbo

El Clásico Universitario será determinante. Si empatan, ambos elencos quedarán sin chances matemáticas de alcanzar a los Aurinegros, incluso la U tiene un duelo pendiente que les da un poco de margen en una posible remontada, pero para eso debe ganar. Por eso, se cambió el partido de Coquimbo del sábado al domingo, para que se juegue ya con ese resultado sobre la mesa.

🧿 Silencio esotérico: “No hablamos de campeonato, hablamos del objetivo”

Consultados tras el triunfo ante Colo Colo, los jugadores no hablaron del título. “Esto es un paso importante para el objetivo que tenemos todos”, dijo Bruno Cabrera. “Lo más importante es nuestra cohesión, quí nadie es más importante”, señaló el técnico Esteban González.

El plantel ha mantenido un discurso hermético. Evitan palabras como “campeonato” o “vuelta olímpica”. Prefieren hablar del “objetivo” o de “cerrar bien el torneo”.