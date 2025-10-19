Colo Colo volvió a tropezar en el Campeonato Nacional y y los hinchas albos comienzan a perder la paciencia. El equipo de Fernando Ortiz cayó por 1-0 ante Coquimbo Unido y desperdició una oportunidad de oro para acercarse a la zona de copas internacionales.

El único tanto del duelo llegó desde un tiro libre que nació tras una falta del propio Arturo Vidal, quien asumió la responsabilidad y analizó con franqueza lo que está pasando en el camarín albo.

⚽ Arturo Vidal tras la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido

“Fue un partido difícil, contra un equipo que por algo está primero. Lo han hecho espectacular todo el año”, reconoció el King, que no dudó en elogiar a los dirigidos por Esteban “Chino” González. “Se merecen el lugar en el que están, juegan con mucha intensidad, con hambre, y eso hay que reconocerlo. Ojalá puedan salir campeones, porque han demostrado un gran nivel”.

Vidal también destacó el primer tiempo de Colo Colo: “Jugamos bien, creamos muchas ocasiones, pero si la pelota no entra, no se gana. Nos queda esa rabia, pero el equipo mejora cada vez más”, aseguró.

El volante valoró además la táctica de los coquimbanos: “Son muy fuertes defensivamente, aprovechan sus momentos. Nos costó entrarles, y en la única clara que tuvieron la metieron. Eso habla de un equipo maduro”.

🔥 “Lo importante es seguir mejorando”

Aunque el ánimo no era el mejor, Vidal cerró con un mensaje optimista: “Hay que seguir trabajando, el equipo está creciendo, pero debemos concretar. Lo importante es que no bajamos los brazos”.

Colo Colo intentará levantarse el lunes 27 de octubre, cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Nacional, en un partido clave para volver a meterse en la pelea por un cupo internacional.