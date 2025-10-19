El triunfo por 1‑0 ante Colo Colo en la fecha 24 del Campeonato Nacional reafirma a Coquimbo Unido como sólido candidato al título. Con 59 puntos y una ventaja de 15 unidades sobre su escolta, el equipo dirigido por Esteban González suma confianza y orden.

En la conferencia post partido, el estratega explicó cómo su plan táctico y la cohesión del grupo permitieron imponerse en un duelo trabajado ante un rival de jerarquía.

🎯 La táctica clave para el triunfo de Coquimbo sobre Colo Colo

González explicó que sabían “qué iban a proponer” los albos, y diseñaron un plan para neutralizar ese juego. “Tratamos de cortar el pase interior de Colo Colo y jugar a la espalda de los centrales, con trazos largos“, señaló.

Según el DT, la estrategia de balón parado también marcó la diferencia. “La táctica fija es importante… en un partido cerrado, después del gol mejoramos y ganamos los duelos”. El gol de Bruno Cabrera, tras tiro libre de Juan Cornejo, fue el fruto de ese planteamiento.

🧱 Cohesión de grupo y mentalidad campeona como base del éxito

El entrenador fue enfático al afirmar que no se obsesionan con estadísticas. “Si trabajamos sobre la matemática o las estadísticas, cambiaríamos el discurso. Siempre es más importante lo que trabajemos nosotros, la cohesión… aquí nadie es más importante”.

Esa unidad quedó reflejada en el partido: pese a un primer tiempo complicado, Coquimbo mantuvo la compostura, mejoró tras el gol y cerró el juego sin sobresaltos, demostrando carácter y solidez.