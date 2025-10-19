La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 tendrá uno de sus duelos más esperados este domingo 19 de octubre, cuando Coquimbo Unido reciba a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, desde las 12:30 horas.

El equipo dirigido por Esteban González vive un presente soñado: suma cinco victorias consecutivas y es líder absoluto con 56 puntos. Con Cecilio Waterman como figura y un invicto como local (8 triunfos y 3 empates), los “piratas” quieren ratificar su poderío frente a uno de los grandes del fútbol chileno.

Por su parte, Colo Colo de Fernando Ortiz se juega más que tres puntos. En medio de su año centenario, el “Cacique” busca cerrar la temporada con clasificación a torneos internacionales. Aunque viene de golear a Iquique, los albos acumulan siete partidos sin ganar como visitantes y necesitan reaccionar fuera del Monumental.

⚽ Coquimbo Unido vs Colo Colo EN VIVO: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Coquimbo Unido 1 0 Descanso : 0 0 Finalizado Colo Colo Bruno Cabrera 53′ Matias Palavecino 73′ Vicente Pizarro 19′

Vicente Pizarro 19′ Arturo Vidal 26′

Arturo Vidal 26′ Tomas Alarcon 73′ Resumen

Estadísticas de equipos 73 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Tomas Alarcon 73 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Matias Palavecino 67 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Leandro Hernandez 67 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Claudio Aquino 67 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Tomas Alarcon 67 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Arturo Vidal 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Benjamin Chandia 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Sebastian Cabrera 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Alejandro Maximiliano Camargo 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Matias Zepeda 53 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Juan Cornejo 53 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Bruno Cabrera 26 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Arturo Vidal 19 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Vicente Pizarro Amonestación para Matias Palavecino. Amonestación para Tomas Alarcon. Cambio: se retira Claudio Aquino y entra en su lugar Leandro Hernandez. Cambio: se retira Arturo Vidal y entra en su lugar Tomas Alarcon. Cambio: se retira Sebastian Cabrera y entra en su lugar Benjamin Chandia. Cambio: se retira Matias Zepeda y entra en su lugar Alejandro Maximiliano Camargo. Asistencia de Juan Cornejo en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Bruno Cabrera! Ya en juego el segundo tiempo. [ +7 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Arturo Vidal. Amonestación para Vicente Pizarro. El árbitro da inicio al encuentro. Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 2 Bruno

Cabrera 3 Manuel

Fernandez 16 Juan

Cornejo 10 Matias

Palavecino 7 Sebastian

Galani 15 Cristian

Zavala 5 Matias

Zepeda 28 Sebastian

Cabrera 18 Cecilio

Waterman Entrenador

0 Esteban Gonzalez

Suplentes

1 Gonzalo Flores



4 Elvis Hernandez



8 Alejandro Maximiliano Camargo



9 Nicolas Johansen



11 Alejandro Azocar



14 Salvador Cordero



30 Benjamin Chandia

Colo Colo Colo Colo 4-2-3-1 30 Fernando

de

Paul 22 Mauricio

Isla 2 Jonathan

Villagra 15 Emiliano

Amor 21 Erick

Wiemberg 23 Arturo

Vidal 34 Vicente

Pizarro 32 Lucas

Cepeda 5 Victor

Mendez 10 Claudio

Aquino 11 Marcos

Bolados Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

12 Eduardo Villanueva



6 Sebastian Vegas



17 Cristian Riquelme



25 Tomas Alarcon



24 Leandro Hernandez



19 Salomon Rodriguez



99 Victor Campos

10 Faltas Cometidas 6 4 Fuera de Juego 1 41 Posesión de Balón 59 1 Tarjetas Amarillas 3 4 Tiros Fuera 3 1 Tiros a Puerta 5 6 Corners 5 0 Tarjetas Rojas 0 7 Saques de Portería 5 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 12 5 Paradas 0 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 4 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 3 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 1 Corners 1ª Mitad 2 3 Corners 2ª Mitad 3 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 3 Faltas Cometidas 2ª Mitad 2 Últimos enfrentamientos COQ 1 – 0 COL 19/10/2025 COL 2 – 0 COQ 26/04/2025 COL 2 – 0 COQ 16/08/2024 COL 0 – 0 COQ 17/03/2024 COQ 2 – 2 COL 12/08/2023

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

📆 Fecha: Domingo 19 de octubre

Domingo 19 de octubre 🕛 Hora: 12:30 horas

12:30 horas 🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming a través de TNT Sports en Max.

📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2

TNT Sports HD / TNT Sports 2 💻 Streaming: TNT Sports en Max

TNT Sports en Max 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl

🟨 Árbitros designados para Coquimbo Unido vs Colo Colo

La ANFP designó a Mathias Riquelme Sepúlveda como árbitro principal del compromiso, acompañado por el siguiente equipo arbitral:

Árbitro principal: Mathias Riquelme Sepúlveda

Mathias Riquelme Sepúlveda Asistente 1: Manuel Marín Vargas

Manuel Marín Vargas Asistente 2: Sergio Lagos Villegas

Sergio Lagos Villegas Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada Améstica

Gustavo Ahumada Améstica VAR: Rodrigo Carvajal Molina

Rodrigo Carvajal Molina AVAR: Diego Gamboa Reyes

🧾 Formación de Coquimbo Unido vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

📋 Coquimbo Unido (DT: Esteban González):

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo; Sebastián Galani, Matías Zepeda; Sebastián Cabrera, Matías Palavecino, Cristian Zavala; y Cecilio Waterman.

📋 Colo Colo (DT: Fernando Ortiz):

Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.

📊 Últimos partidos de Coquimbo Unido y Colo Colo

🟡 Coquimbo Unido

V – V – V – V – V

🏆 12/09/25: Coquimbo Unido 2-1 Ñublense

🏆 30/08/25: Huachipato 0-1 Coquimbo Unido

🏆 23/08/25: Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido

🏆 17/08/25: Coquimbo Unido 2-1 Everton

🏆 10/08/25: Cobresal 1-2 Coquimbo Unido

⚫ Colo Colo

D – E – V – D – V

🏆 26/09/25: Colo Colo 4-0 Deportes Iquique

🏆 14/09/25: Colo Colo 0-3 U. de Chile

🏆 31/08/25: Colo Colo 1-0 U. de Chile

🏆 22/08/25: Palestino 0-0 Colo Colo

🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica

⚔️ Historial entre Coquimbo Unido vs Colo Colo

Desde 2003, piratas y albos se han enfrentado 23 veces en Primera División, con amplia ventaja para el “Cacique”.

📊 Balance general:

Coquimbo Unido ganó 3 partidos (13 %)

Colo Colo ganó 15 (65 %)

Empataron 5 veces (22 %)

👉 Últimos enfrentamientos:

26/04/25: Colo Colo 2-0 Coquimbo Unido

17/03/24: Coquimbo Unido 0-0 Colo Colo

12/08/23: Coquimbo Unido 2-2 Colo Colo

26/02/23: Colo Colo 2-3 Coquimbo Unido

📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

Pos Club PJ G E P DG Pts Últimos 5 1 Coquimbo Unido 23 17 5 1 +24 56 🟢🟢🟢🟢🟢 8 Colo Colo 23 9 7 7 +10 34 ⚪🔴⚪🟢🟢

*Coquimbo Unido mantiene su invicto como local y es el equipo más sólido del torneo. Colo Colo, en tanto, encara otra “final” en su año centenario para intentar reengancharse en la lucha por copas internacionales. Repasa las mejores casas de apuestas en Chile.

📣 Sigue toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 en AlAireLibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.