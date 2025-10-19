La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 tendrá uno de sus duelos más esperados este domingo 19 de octubre, cuando Coquimbo Unido reciba a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, desde las 12:30 horas.

El equipo dirigido por Esteban González vive un presente soñado: suma cinco victorias consecutivas y es líder absoluto con 56 puntos. Con Cecilio Waterman como figura y un invicto como local (8 triunfos y 3 empates), los “piratas” quieren ratificar su poderío frente a uno de los grandes del fútbol chileno.

Por su parte, Colo Colo de Fernando Ortiz se juega más que tres puntos. En medio de su año centenario, el “Cacique” busca cerrar la temporada con clasificación a torneos internacionales. Aunque viene de golear a Iquique, los albos acumulan siete partidos sin ganar como visitantes y necesitan reaccionar fuera del Monumental.

Coquimbo Unido vs Colo Colo EN VIVO: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24
Coquimbo Unido
19/10/2025 12:30
1
0
Descanso : 0 0
Finalizado
Colo Colo
  • Bruno Cabrera 53′
  • Matias Palavecino 73′
  • Vicente Pizarro 19′
  • Arturo Vidal 26′
  • Tomas Alarcon 73′
73 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Tomas Alarcon
73 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Matias Palavecino
67 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Leandro Hernandez
67 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Claudio Aquino
67 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Tomas Alarcon
67 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Arturo Vidal
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Benjamin Chandia
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Sebastian Cabrera
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Alejandro Maximiliano Camargo
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Matias Zepeda
53 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Juan Cornejo
53 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Bruno Cabrera
26 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Arturo Vidal
19 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Vicente Pizarro
Amonestación para Matias Palavecino.
Amonestación para Tomas Alarcon.
Cambio: se retira Claudio Aquino y entra en su lugar Leandro Hernandez.
Cambio: se retira Arturo Vidal y entra en su lugar Tomas Alarcon.
Cambio: se retira Sebastian Cabrera y entra en su lugar Benjamin Chandia.
Cambio: se retira Matias Zepeda y entra en su lugar Alejandro Maximiliano Camargo.
Asistencia de Juan Cornejo en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Bruno Cabrera!
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +7 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Arturo Vidal.
Amonestación para Vicente Pizarro.
El árbitro da inicio al encuentro.
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Bruno Cabrera 2
Bruno
Cabrera
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Matias Zepeda 5
Matias
Zepeda
Sebastian Cabrera 28
Sebastian
Cabrera
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
  • Entrenador
  • 0
    Esteban Gonzalez
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 4
    Elvis Hernandez
  • 8
    Alejandro Maximiliano Camargo
  • 9
    Nicolas Johansen
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 30
    Benjamin Chandia
Colo Colo
4-2-3-1
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Mauricio Isla 22
Mauricio
Isla
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Emiliano Amor 15
Emiliano
Amor
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Claudio Aquino 10
Claudio
Aquino
Marcos Bolados 11
Marcos
Bolados
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 6
    Sebastian Vegas
  • 17
    Cristian Riquelme
  • 25
    Tomas Alarcon
  • 24
    Leandro Hernandez
  • 19
    Salomon Rodriguez
  • 99
    Victor Campos
10
Faltas Cometidas
6
4
Fuera de Juego
1
41
Posesión de Balón
59
1
Tarjetas Amarillas
3
4
Tiros Fuera
3
1
Tiros a Puerta
5
6
Corners
5
0
Tarjetas Rojas
0
7
Saques de Portería
5
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
12
5
Paradas
0
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
3
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
1
Corners 1ª Mitad
2
3
Corners 2ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
2
Últimos enfrentamientos
COQ 1 – 0 COL 19/10/2025
COL 2 – 0 COQ 26/04/2025
COL 2 – 0 COQ 16/08/2024
COL 0 – 0 COQ 17/03/2024
COQ 2 – 2 COL 12/08/2023

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

  • 📆 Fecha: Domingo 19 de octubre
  • 🕛 Hora: 12:30 horas
  • 🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming a través de TNT Sports en Max.

  • 📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl

🟨 Árbitros designados para Coquimbo Unido vs Colo Colo

La ANFP designó a Mathias Riquelme Sepúlveda como árbitro principal del compromiso, acompañado por el siguiente equipo arbitral:

  • Árbitro principal: Mathias Riquelme Sepúlveda
  • Asistente 1: Manuel Marín Vargas
  • Asistente 2: Sergio Lagos Villegas
  • Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada Améstica
  • VAR: Rodrigo Carvajal Molina
  • AVAR: Diego Gamboa Reyes

🧾 Formación de Coquimbo Unido vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

📋 Coquimbo Unido (DT: Esteban González):
Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo; Sebastián Galani, Matías Zepeda; Sebastián Cabrera, Matías Palavecino, Cristian Zavala; y Cecilio Waterman.

📋 Colo Colo (DT: Fernando Ortiz):
Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.

📊 Últimos partidos de Coquimbo Unido y Colo Colo

🟡 Coquimbo Unido
V – V – V – V – V

  • 🏆 12/09/25: Coquimbo Unido 2-1 Ñublense
  • 🏆 30/08/25: Huachipato 0-1 Coquimbo Unido
  • 🏆 23/08/25: Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido
  • 🏆 17/08/25: Coquimbo Unido 2-1 Everton
  • 🏆 10/08/25: Cobresal 1-2 Coquimbo Unido

Colo Colo
D – E – V – D – V

  • 🏆 26/09/25: Colo Colo 4-0 Deportes Iquique
  • 🏆 14/09/25: Colo Colo 0-3 U. de Chile
  • 🏆 31/08/25: Colo Colo 1-0 U. de Chile
  • 🏆 22/08/25: Palestino 0-0 Colo Colo
  • 🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica

⚔️ Historial entre Coquimbo Unido vs Colo Colo

Desde 2003, piratas y albos se han enfrentado 23 veces en Primera División, con amplia ventaja para el “Cacique”.

📊 Balance general:

  • Coquimbo Unido ganó 3 partidos (13 %)
  • Colo Colo ganó 15 (65 %)
  • Empataron 5 veces (22 %)

👉 Últimos enfrentamientos:

  • 26/04/25: Colo Colo 2-0 Coquimbo Unido
  • 17/03/24: Coquimbo Unido 0-0 Colo Colo
  • 12/08/23: Coquimbo Unido 2-2 Colo Colo
  • 26/02/23: Colo Colo 2-3 Coquimbo Unido

📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

PosClubPJGEPDGPtsÚltimos 5
1Coquimbo Unido231751+2456🟢🟢🟢🟢🟢
8Colo Colo23977+1034⚪🔴⚪🟢🟢

*Coquimbo Unido mantiene su invicto como local y es el equipo más sólido del torneo. Colo Colo, en tanto, encara otra “final” en su año centenario para intentar reengancharse en la lucha por copas internacionales. Repasa las mejores casas de apuestas en Chile.

📣 Sigue toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 en AlAireLibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

