La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 tendrá uno de sus duelos más esperados este domingo 19 de octubre, cuando Coquimbo Unido reciba a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, desde las 12:30 horas.
El equipo dirigido por Esteban González vive un presente soñado: suma cinco victorias consecutivas y es líder absoluto con 56 puntos. Con Cecilio Waterman como figura y un invicto como local (8 triunfos y 3 empates), los “piratas” quieren ratificar su poderío frente a uno de los grandes del fútbol chileno.
Por su parte, Colo Colo de Fernando Ortiz se juega más que tres puntos. En medio de su año centenario, el “Cacique” busca cerrar la temporada con clasificación a torneos internacionales. Aunque viene de golear a Iquique, los albos acumulan siete partidos sin ganar como visitantes y necesitan reaccionar fuera del Monumental.
⚽ Coquimbo Unido vs Colo Colo EN VIVO: minuto a minuto
- Bruno Cabrera 53′
- Matias Palavecino 73′
- Vicente Pizarro 19′
- Arturo Vidal 26′
- Tomas Alarcon 73′
📅 ¿A qué hora y dónde juegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?
El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.
- 📆 Fecha: Domingo 19 de octubre
- 🕛 Hora: 12:30 horas
- 🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)
📺 ¿Cómo ver EN VIVO Coquimbo Unido vs Colo Colo?
El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming a través de TNT Sports en Max.
- 📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max
🟨 Árbitros designados para Coquimbo Unido vs Colo Colo
La ANFP designó a Mathias Riquelme Sepúlveda como árbitro principal del compromiso, acompañado por el siguiente equipo arbitral:
- Árbitro principal: Mathias Riquelme Sepúlveda
- Asistente 1: Manuel Marín Vargas
- Asistente 2: Sergio Lagos Villegas
- Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada Améstica
- VAR: Rodrigo Carvajal Molina
- AVAR: Diego Gamboa Reyes
🧾 Formación de Coquimbo Unido vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025
📋 Coquimbo Unido (DT: Esteban González):
Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo; Sebastián Galani, Matías Zepeda; Sebastián Cabrera, Matías Palavecino, Cristian Zavala; y Cecilio Waterman.
📋 Colo Colo (DT: Fernando Ortiz):
Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.
📊 Últimos partidos de Coquimbo Unido y Colo Colo
🟡 Coquimbo Unido
V – V – V – V – V
- 🏆 12/09/25: Coquimbo Unido 2-1 Ñublense
- 🏆 30/08/25: Huachipato 0-1 Coquimbo Unido
- 🏆 23/08/25: Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido
- 🏆 17/08/25: Coquimbo Unido 2-1 Everton
- 🏆 10/08/25: Cobresal 1-2 Coquimbo Unido
⚫ Colo Colo
D – E – V – D – V
- 🏆 26/09/25: Colo Colo 4-0 Deportes Iquique
- 🏆 14/09/25: Colo Colo 0-3 U. de Chile
- 🏆 31/08/25: Colo Colo 1-0 U. de Chile
- 🏆 22/08/25: Palestino 0-0 Colo Colo
- 🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica
⚔️ Historial entre Coquimbo Unido vs Colo Colo
Desde 2003, piratas y albos se han enfrentado 23 veces en Primera División, con amplia ventaja para el “Cacique”.
📊 Balance general:
- Coquimbo Unido ganó 3 partidos (13 %)
- Colo Colo ganó 15 (65 %)
- Empataron 5 veces (22 %)
👉 Últimos enfrentamientos:
- 26/04/25: Colo Colo 2-0 Coquimbo Unido
- 17/03/24: Coquimbo Unido 0-0 Colo Colo
- 12/08/23: Coquimbo Unido 2-2 Colo Colo
- 26/02/23: Colo Colo 2-3 Coquimbo Unido
📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|Últimos 5
|1
|Coquimbo Unido
|23
|17
|5
|1
|+24
|56
|🟢🟢🟢🟢🟢
|8
|Colo Colo
|23
|9
|7
|7
|+10
|34
|⚪🔴⚪🟢🟢
*Coquimbo Unido mantiene su invicto como local y es el equipo más sólido del torneo. Colo Colo, en tanto, encara otra "final" en su año centenario para intentar reengancharse en la lucha por copas internacionales.
