La ilusión de Coquimbo Unido ya no es una utopía. Con el triunfo ante Colo Colo por la fecha 24 del Campeonato Nacional, el elenco pirata dio un paso gigante hacia su primera estrella en la historia.

El gol de Bruno Cabrera no sólo valió tres puntos: encendió aún más la esperanza de un puerto que sueña con cada jornada. El defensor habló post partido y sus palabras reflejaron el espíritu de un equipo que se ilusiona con todo.

⚔️ Bruno Cabrera: “Somos un grupo de guerreros”

El zaguero argentino fue el autor del único tanto del partido, y en conversación con TNT Sports no ocultó su felicidad por el momento que vive Coquimbo Unido. “Fue un partido muy difícil. Colo Colo tiene un plantel de calidad y la pasamos mal el primer tiempo. Pero somos un grupo de guerreros y metimos todo lo que teníamos”, sostuvo Cabrera.

“La calidad de los nuestros marca la diferencia. Esto es un paso importante para el objetivo que tenemos todos”, agregó.

🏟️ El puerto sueña con su primera estrella

Con este triunfo, el cuadro aurinegro llegó a 59 puntos y le sacó 15 de ventaja a su más cercano perseguidor, y próximo rival, O’Higgins. La hinchada coquimbana ya palpita la posibilidad de gritar campeón por primera vez en su historia.

“El ambiente en el estadio fue una locura”, reconoció Cabrera. “Nuestros hinchas están locos, en las buenas y en las malas. Todos compartimos esta ilusión, fue impresionante jugar a estadio lleno”.

🎯 Mentalidad ganadora y foco en lo que viene

Pese a la euforia, en el plantel saben que aún falta. Cabrera lo dejó claro: “Es importante hacernos fuertes en casa. Ahora toca disfrutar un poco, pero ya pensar en el próximo rival, que será igual de difícil”. El próximo partido será clave, ya que visitan al por ahora, escolta y en Coquimbo quieren seguir con la misma mentalidad: paso a paso, pero sin bajar los brazos.