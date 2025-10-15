Coquimbo Unido quiere dar un nuevo paso al primer título de su historia. Los piratas recibirán a Colo Colo en busca de extender su supremacía en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

La gran campaña del equipo tiene expectantes a todos en la Región. Por ello, no solo se espera un gran marco de público, sino que también el equipo dirigido por Esteban González podría batir un récord.

🤩 Coquimbo va por un récord ante Colo Colo

Para el encuentro ante los albos, Coquimbo Unido puso a la venta 11 mil entradas, las cuales se agotaron rápidamente. Por ello, tras gestiones del club, se consiguió habilitar la galería sur del recinto coquimbano, por lo que el aforo aumentó a 14 mil espectadores.

De esta forma, se espera que el Francisco Sánchez Rumoroso esté prácticamente lleno. De hecho, de agotarse todos los tickets, ante el Cacique se convertiría en el partido de Coquimbo con mayor asistencia de público en lo que va del año.

Por ahora, dicha marca la ostenta el compromiso frente a Ñublense del pasado 12 de septiembre, cuando llegaron 9.617 aficionados al recinto.

🏴‍☠️ ¡HABILITADA GALERÍA SUR SOLO PARA PIRATAS! 💛🏟️🖤



¡Porque no debe faltar nadie el próximo domingo! El AURINEGRO juega en el Fco. Sánchez Rumoroso y vamos JUNTOS al encuentro válido por la Fecha 24 de la #LigaDePrimera 2025 💛☠️🖤 pic.twitter.com/rnmULkoAkW — Coquimbo Unido (@coquimbounido) October 15, 2025

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo?

Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

