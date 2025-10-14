El Campeonato Nacional 2025 vuelve en gloria y majestad a partir de este viernes 17 de octubre con su Fecha 24, jornada del fixture que tendrá como plato fuerte el partido en el que el líder exclusivo Coquimbo Unido reciba a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo ejercerá la localía ante un cuadro albo que tiene urgencia de volver a sumar de a tres puntos para darle caza a la zona de copas internacionales, mientras que el equipo del Barbón pretende dejar el triunfo en casa y dar un paso más hacia la conquista del título de campeón este 2025, propósito para el cual habrá un inédito escenario en su casa para este pleito con los albos.

⚠️ MEDIDAS DE SEGURIDAD 🪪



El duelo del próximo domingo tendrá diferentes cortes de calles que deberán considerar en sus planificaciones para acercarse al estadio 🏟️



⌚️ HORARIO DE INGRESO: 10:30 A 12:30 HORAS. pic.twitter.com/NKBWVcQIV4 — Coquimbo Unido (@coquimbounido) October 13, 2025

⚽ Coquimbo jugará como nunca antes en esta temporada ante Colo Colo

Aunque Coquimbo Unido mantiene una ventaja de 14 puntos como líder del Campeonato y no sufre una derrota en este certamen desde el pasado mes de abril, precisamente ante Colo Colo, su fenomenal campaña guarda un curioso factor: no han llenado el Sánchez Rumoroso en ninguno de sus encuentros de la temporada en curso.

Sin embargo, este extraño fenómeno que rodea el sólido andar Pirata cambiará precisamente para este nuevo mano a mano con el Cacique, ya que agotaron las 11 mil entradas puestas a la venta, aforo que podría crecer si las autoridades aceptan el aumento solicitado por el club aurinegro de 3 mil tickets más, teniendo en cuenta que solo habrá público local en este compromiso.

Así, Coquimbo jugará por primera vez este 2025 con un repleto Francisco Sánchez Rumoroso de parte de sus hinchas, que se ilusionan con un nuevo triunfo que ya los haga poner una mano en el título de este Campeonato Nacional.

Los Piratas contarán con un estadio repleto este domingo/ © Photosport

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo está programado para este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

🏟️Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso

📅Fecha: Domingo19 de octubre

🕗Horario: 12:30 horas