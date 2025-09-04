La Supercopa del fútbol chileno sigue dando que hablar. El definitorio partido que enfrentará a Colo Colo y a Universidad de Chile está en el centro de la polémica luego que los universitarios manifestaran su deseo de reprogramarlo si avanzan en la Copa Sudamericana.

Esta petición recibió un portazo por parte de la ANFP, que a través de su presidente, Pablo Milad, aclaró que el duelo sí o sí debe jugarse en la fecha que está programado.

Sin embargo, hay un aspecto que podría complicar la realización del compromiso y tiene que ver con el Santa Laura, recinto que albergará el cruce entre albos y azules.

🏟️ Santa Laura podría complicar la Supercopa

El estadio Santa Laura se encuentra en obras de instalación de sus luminarias, las cuales deberían culminar el próximo 11 de septiembre, por lo que el día del partido ya no habría trabajos.

Pero según informó Radio ADN, en la ANFP reconocieron que en caso que haya retrasos en las obras, no se podrá jugar la Supercopa.

Por ello, el próximo lunes 8 de septiembre se llevará a cabo una nueva inspección al reducto de Independencia para ver el avance y descartar cualquier tipo de inconvenientes.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para el próximo domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

