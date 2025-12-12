Después de dos extensas jornadas al interior de Quilín 5635, finalmente el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó las nuevas bases para el Campeonato Nacional y la Primera B. Las principales modificaciones se hicieron en materia de clasificación a copa internacionales y también relacionadas con la duración de la actividad a lo largo del año.

Desde el ente del fútbol chileno, el gerente de Ligas Profesionales, Yamal Rajab, aseguró que “se trabajaron estas bases con anticipación para así darle continuidad a la competencia en beneficio de los clubes y el espectáculo. La disposición de los clubes ha sido ejemplar, se revisaron todos los artículos y se consiguieron acuerdos en beneficio de los torneos”.

💥 Cambios que revolucionan la clasificación a la Libertadores y Sudamericana

El sistema de clasificación a las copas internacionales sufre una transformación. Para la Copa Libertadores 2027, se distribuirán los cupos de la siguiente forma:

Chile 1 : El club que termine en primer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026.

: El club que termine en primer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026. Chile 2 : El club en segundo lugar del Campeonato Nacional.

: El club en segundo lugar del Campeonato Nacional. Chile 3 : El campeón de la Copa de la Liga 2026.

: El campeón de la Copa de la Liga 2026. Chile 4: El ganador de un partido único entre el tercer lugar del Campeonato y el campeón de la Copa Chile 2026.

Para la Copa Sudamericana 2027, el sistema será así:

Chile 1 : Cuarto lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2026.

: Cuarto lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2026. Chile 2: Quinto lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2026.

Quinto lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2026. Chile 3: Sexto lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2026.

Sexto lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2026. Chile 4: Perdedor del partido único entre: el club que finalice tercero en el Campeonato Nacional 2026 y el campeón de la Copa Chile 2026.

Perdedor del partido único entre:

⚽ ¿Cuándo comenzará el fútbol en 2026?

El fútbol comenzará durante la tercera semana de enero con la Supercopa Chilena y continuará con el torneo nacional hasta diciembre. Además, Yamal Rajab expresó que “estamos satisfechos por la respuesta del Consejo de Presidentes. Se trabajaron estas bases con anticipación para asegurar que haya fútbol durante todo el año”.