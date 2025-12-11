Este jueves el Consejo de Presidentes de la ANFP se reunió en el Complejo Deportivo Quilín con el fin de aprobar los cambios a las Bases de los Campeonatos del fútbol chileno, siendo obviamente los más esperados los de Primera División.

Hay varias modificaciones en las reglas para el 2026, principalmente en relación a la participación de los Sub 21 y la cantidad de jugadores en el banco de suplentes, en una jornada en la que cada año los dirigentes deciden una parte relevante del destino de nuestras competencias locales, y en la que participan representantes de todos los clubes.

🔄 Los cambios para las Bases del Campeonato Nacional 2026

La Regla del Sub 21 se mantiene, al igual que los minutos que deben acumular en cancha en el total del Campeonato Nacional: 1.890. De todas maneras, hay una modificación, ya que ahora se pueden acumular hasta 120 minutos por partido (si es que se utiliza más de un jugador joven), a diferencia de antes que era un tope de 90.

Además, en este punto se considera que los futbolistas extranjeros con residencia definitiva en Chile también pueden acumular minutaje.

Otro cambio es la cantidad de jugadores en el banco de suplentes en los partidos: cada equipo podrá llevar hasta 9 futbolistas como reservas, mientras que hasta 2025 eran 7.

Esto llega a raíz de una imperiosa necesidad que en todas partes del mundo ya había sido advertida: de hecho, Chile es el último país de Sudamérica en extender el número de jugadores en la banca, aunque más que criticar la tardanza, es bueno destacar que el cambio por fin se hizo.

📋 El desglose:

Se mantiene la Regla Sub 21 Se deben acumular 1.890 minutos Se pueden sumar 120 minutos por partido Los juveniles extranjeros con residencia definitiva en Chile suman minutos

Los equipos pueden llevar hasta 9 jugadores al banco de suplentes

Siguen los 6 extranjeros por equipo, pero pueden estar 5 en cancha, tal como en 2025

📲 Todas las noticias del Campeonato Nacional 2026 las puedes encontrar al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.