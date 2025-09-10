Marcelo Bielsa nunca pasa desapercibido. Esta vez, el entrenador argentino volvió a ser protagonista en Chile, aunque no solo por lo futbolístico.

Después del empate entre Chile vs Uruguay en el Estadio Nacional, el “Loco” habló en conferencia de prensa y lanzó un inesperado respaldo a un candidato presidencial, lo que generó una respuesta inmediata en redes sociales.

⚽ ¿Qué dijo Marcelo Bielsa sobre la política en Chile?

En conferencia de prensa, Bielsa fue consultado por la candidatura de Harold Mayne Nicholls, ex presidente de la ANFP y quien lo contrató en La Roja en 2007.

“El fútbol me enseñó a valorar la honestidad, y Harold es un hombre decente, íntegro e incorruptible. Eso es una garantía en cualquier gestión”, señaló el rosarino desde el reducto de Ñuñoa.

🔥 Así reaccionó Harold Mayne Nicholls a las palabras de Bielsa

El candidato independiente no tardó en responder. Publicó el audio del DT en sus redes sociales y expresó:

“Mi admiración para Marcelo Bielsa, un líder que marcó un antes y un después en nuestro fútbol. Su apoyo me honra profundamente”.

Además, agregó que la confianza del técnico argentino lo motiva en su carrera presidencial: “Así como Bielsa enseñó que se puede ganar jugando con grandeza, creemos que Chile puede volver a ganar con honestidad, diálogo y unidad”.

Mi admiración a Marcelo Bielsa 🇨🇱⚽️, un líder que marcó un antes y un después en nuestro fútbol.

Su apoyo nos honra y nos inspira a seguir construyendo un Chile justo, unido y con esperanza 💙❤️🤍.

Así como Bielsa, creemos que se puede ganar con grandeza y honestidad. pic.twitter.com/nkrec2luzc — HaroldMayne-Nicholls (@MayneNicholls) September 10, 2025

📅 ¿Cuándo serán las elecciones presidenciales en Chile?

La primera vuelta está fijada para el domingo 16 de noviembre de 2025, fecha en la que Harold Mayne Nicholls buscará instalarse en la papeleta como opción independiente, en medio de un escenario político altamente competitivo.

🏆 ¿Qué vínculo une a Bielsa y Mayne Nicholls?

La relación entre ambos viene desde 2007, cuando Mayne Nicholls presidía la ANFP y fue quien convenció a Bielsa de dirigir a la Selección chilena. Bajo su mandato, La Roja clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010, marcando un antes y un después en el fútbol nacional.

Ese pasado compartido explica el respaldo del entrenador, que todavía es recordado por los hinchas como el gran revolucionario del estilo de juego chileno.

🔗 Sigue en Al Aire Libre toda la cobertura de La Roja, el fútbol chileno y las figuras nacionales en el extranjero.