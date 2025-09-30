U de Chile y Palestino finalmente tienen definido su partido por la fecha 24 del Campeonato Nacional: será el lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura. La decisión sorprendió a hinchas y medios, ya que el horario no es habitual para un encuentro de alta convocatoria.

⏰ ¿Por qué se jugará U de Chile vs Palestino un lunes a las 16:00 horas?

Según explicó el Gerente de Ligas de la ANFP, Yamal Rajab, la programación responde a la disponibilidad del Estadio Santa Laura, que estaba bloqueado por un concierto. “Es por tema de recinto. Santa Laura tiene concierto y está bloqueado para su uso hasta ese día”, señaló en diálogo con Radio ADN.

El dirigente fue claro en que se cumplió con el reglamento y que no existía otra alternativa de programación.

🏟️ La programación del partido en el Estadio Santa Laura

El duelo entre U de Chile y Palestino se disputará en el estadio hispano, pese a los cuestionamientos por el día y la hora. Desde la ANFP aseguraron que la prioridad es cumplir con la normativa y que las solicitudes especiales de los clubes se revisan de manera individual.

En ese sentido, Rajab recordó que Colo Colo pidió mover un encuentro por aniversario de club, mientras que la U aún no ha ingresado formalmente ninguna petición similar.

📅 Lo que viene para la U en el Campeonato Nacional

Más allá del cruce con Palestino, U de Chile ya sabe que el 5 de noviembre enfrentará a Everton de Viña del Mar, también como local, tal como explicó el directivo. La ANFP advirtió que toda solicitud de cambio será analizada, pero insistió en que no todas tienen mérito suficiente para modificarse.

