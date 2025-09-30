La realidad de Universidad de Chile está a punto de cambiar radicalmente. Mientras los azules disfrutan de los últimos días de la semana libre que les dio el cuerpo técnico tras la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana, en el Centro Deportivo Azul ya se preparan para el intenso mes que viene.

El plantel dirigido por Gustavo Álvarez tiene fecha marcada en rojo: lunes 6 de octubre. Ese día arranca oficialmente una preparación que promete ser de mucha exigencia, porque el técnico argentino no quiere dejar nada al azar para los importantes partidos que tendrán, tanto en el plano internacional como el local.

⚽ Doble jornada para potenciar el plantel de U de Chile

Según dio a conocer el medio partidario Emisora Bullanguera, cuando el plantel regrese de vacaciones tendrá que adaptarse a una doble jornada de entrenamientos, una medida que busca afinar tanto las ideas tácticas como el estado físico de los jugadores.

Esta decisión no es casualidad. Las críticas tras el pobre empate ante Deportes La Serena dejaron en evidencia que el equipo debe dar un salto de calidad si quiere competir de igual a igual en las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

📅 El duro calendario para la U de Chile

La agenda que espera al Romántico Viajero en octubre es demoledora: Palestino el 13 de octubre, la ida ante Lanús el 23, el Clásico Universitario contra la UC el 26, y la revancha en Buenos Aires con el equipo granate el 30. Un calendario que no perdona errores y donde cada detalle puede marcar la diferencia.

