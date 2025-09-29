Pese a haber quedado fuera del Mundial de 2026 en Norteamérica, la selección chilena cumplirá igualmente desafíos a nivel internacional con un amistoso ante Perú el próximo mes de octubre, encuentro para el que ya hay incluso nómina confirmada con varios nombres del medio local.

Entre los convocados en La Roja aparecen tres nombres de U de Chile; Fabián Hormazábal, Lucas Assadi y Javier Altamirano, situación que presentó un inesperado problema con el DT de los azules Gustavo Álvarez como protagonista.

⚽ Gustavo Álvarez le da un bofetón a La Roja con una sorpresiva postura

Chile se medirá a Perú el próximo 10 de octubre en el Bicentenario de La Florida, mientras que todos los nominados deberán concentrarse en Juan Pinto Durán el día 6 del mismo mes, fecha que topa con la vuelta de vacaciones que tendrá el plantel de la U.

Frente a aquello, es que surgió un inesperado inconveniente para el combinado nacional. De acuerdo al portal Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez manifestó la intención de tener a todos sus jugadores a disposición para el regreso a los entrenamientos de la U, solicitando directamente que no se integren a La Roja.

“Álvarez quiere privilegiar el trajo con su plantel completo con miras a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde ahora tendrá un gallito aparte con la selección chilena”, detalla el citado medio respecto a trasfondo que tiene la solicitud del DT, que no quiere contratiempos para preparar la llave del torneo continental ante Lanús y de momento el clásico ante Universidad Católica.

Tal parece que viene una disputa entre la U y La Roja/ © Photosport

🔵 ¿Quiénes son los convocados de la U a La Roja para octubre?

Los jugadores de U de Chile que fueron convocados por Sebastián Miranda a La Roja para el amistoso con Perú son tres; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Fabián Hormazábal.

