Universidad de Chile consiguió una histórica clasificación en la Copa Sudamericana. Los azules derrotaron por 2-1 a Alianza Lima en un partido que parecía complicado, pero que se terminó complicando sobre el final.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez consiguieron sortear una llave compleja y ahora deberán enfrentarse a Lanús de Argentina en busca de volver a la final tras 14 años. La llave ante los trasandinos se disputará a fines de octubre luego del término del Mundial Sub 20.

🥳 La eufórica celebración de U de Chile tras superar a Alianza Lima

En la U son conscientes que superaron una eliminatoria compleja y que dieron un paso importante en el plano internacional. Por ello, la alegría fue total luego del pitazo final.

Y es que una vez consumada la clasificación, los jugadores universitarios se detuvieron en los accesos a los camarines para dar rienda suelta a los festejos, los cuales quedaron registrados en las redes sociales del club.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Lanús?

Tras su heroica clasificación, Universidad de Chile recibirá a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana el próximo miércoles 22 de octubre. El partido de vuelta, en tanto, se jugará en Argentina el miércoles 29 de octubre del 2025.