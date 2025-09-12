Tras días de incertidumbre, finalmente la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó la realización de la Supercopa. El encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile está previsto para este domingo, donde ambos elencos irán en busca de un nuevo título para sus vitrinas.

En la antesala del duelo, Lucas Assadi, una de las figuras de los azules, anticipó el duelo y si bien apuntó a la ANFP por la programación, aclaró que el plantel está preparado para jugar.

😮 Lucas Assadi criticó la programación de la Supercopa

Al ser consultado por la postura de Azul Azul de reprogramar el partido, el talentoso jugador de la U señaló que “este partido era en enero, encontramos raro que justo antes de uno de los partidos más importantes que tenemos en el año lo programaran, pero siempre entrenamos para jugar. Ya sea el fin de semana o el jueves, siempre estuvimos entrenando para jugar. Para eso entrenamos, para competir”.

“No sé si perjudicados… nos entrenamos para jugar. Nos parecía un poco raro el tema de esta programación, pero ya está. Ya hemos jugado varios partidos seguidos en las fases anteriores de copa y lo vamos a hacer de la misma manera y mejor estos partidos que vienen”, agregó.

Por último, Assadi apuntó que “con la incertidumbre. Físicamente estamos bien, solo estábamos con la incertidumbre, pero ya se confirmó. Estamos bien preparados, ya sabemos que se juega, así que lo vamos a hacer de la mejor manera”.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Tras la aprobación de la Delegación Presidencial, la Supercopa del fútbol chileno se jugará este domingo 14 septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.