A pesar de las controversias y objeciones que generó la disputa de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile este domingo, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, finalmente puso fin al suspenso tras confirmar que el Estadio Santa Laura reúne todas las condiciones necesarias para albergar el encuentro.

La determinación de la autoridad llegó después de semanas de tensión política y deportiva, donde diversos actores pusieron en tela de juicio la seguridad del recinto. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, había advertido que “no puede ejecutarse ningún evento masivo en un recinto que está en obras”, mientras que el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, llegó a paralizar los trabajos de iluminación argumentando falta de permisos.

🏟️ Las razones de la autorización para la Supercopa

Sin embargo, Durán despejó todas las dudas tras realizar una inspección final del estadio. “A partir del momento en que la ANFP hizo la solicitud de este partido, trabajamos colaborativamente con múltiples instituciones durante más de un mes para generar todas las condiciones que permitan que este evento se desarrolle con normalidad y seguridad“, explicó el delegado presidencial.

La autoridad confirmó que tanto la ANFP como Unión Española, dueña del estadio, cumplieron con el cronograma comprometido para finalizar las obras de instalación de torres de iluminación. “Podemos asegurar que están todas las condiciones necesarias para que este partido se desarrolle con normalidad. Hemos verificado la condición del estadio, que está en perfectas condiciones”, sentenció.

"ESTÁN TODAS LAS CONDICIONES PARA QUE EL PARTIDO SE DESARROLLE CON NORMALIDAD"



Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, recalcó que las medidas son las adecuadas para disputar la Supercopa.



▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/EWBkDbKLoA — ESPN Chile (@ESPNChile) September 12, 2025

⚽ El operativo de seguridad más grande de Santa Laura

Para garantizar el desarrollo del encuentro, se implementará un dispositivo de seguridad sin precedentes en el recinto de Independencia. El delegado detalló que “habrá 381 guardias de seguridad, es el mayor número para este estadio”, además de circuito cerrado con validadores, sistema de reconocimiento facial y biométrico.

El partido se clasificó como clase A con un aforo controlado de 9.950 personas, además de la prohibición de venta de alcohol en un perímetro cercano al estadio. Estas medidas buscan minimizar cualquier riesgo de incidentes durante el clásico más esperado del año, que había sido postergado desde enero por diversas complicaciones.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa?

La Supercopa finalmente se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en Santa Laura, poniendo fin a una telenovela que mantuvo en vilo al fútbol chileno durante meses.