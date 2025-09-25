El inicio del Mundial sub 20 a realizarse en Chile está a la vuelta de la esquina, y es que el máximo torneo de selecciones juvenil arrancará este mismo sábado 27 de septiembre con el partido inaugural entre Corea del Sur y Ucrania por el Grupo B, misma jornada en la que La Rojita se estrenará en su zona ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Más allá de su condición de anfitrión del certamen, esta Copa del Mundo sub 20 será una prueba de fuego para el combinado nacional y su DT Nicolás Córdova. De paso, el estratega recibió una contundente noticia de parte de la ANFP, desde donde se expresaron con claridad sobre los planes que hay sobre el futuro del estratega.

✅ Nicolás Córdova recibe un espaldarazo importante de la ANFP

Córdova hace ya más de 1 año que se encuentra liderando este proceso con La Roja sub 20 además de estar a la cabeza del trabajo en las distintas series menores del seleccionado chileno. Por otro lado, cumplió un interinato con la adulta dirigiendo en el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas ante Ecuador, Brasil y Uruguay, destacando por armar una renovada nómina y prescindiendo de la Generación Dorada, todo con miras al futuro.

Por ello, es que desde la ANFP dan valor a lo realizado por el otrora volante y el gerente de selecciones Felipe Correa hizo un importante anuncio a casi 48 horas que inicie el Mundial sub 20. En diálogo con TNT Sports, el directivo señaló que: “Nicolás va a ser protagonista del proceso hasta el 2030, sí o sí. Sea como técnico de la Adulta o como jefe técnico de las juveniles y es una conversación abierta que he tenido con él”.

“Lo de Nico, más allá del resultado de este Mundial, tiene que ver con lo bien que trabaja. Estamos en un proceso que se ha ejecutado muy bien”, agregó Correa.

Córdova tiene tiempo para rato en la selección/ © Photosport

📊 El balance de Córdova junto a la selección chilena

En su periodo junto a la selección chilena, Nicolás Córdova ha afrontado distintos retos a nivel de DT. Primero fue el Preolímpico sub 23, certamen en el que Chile quedó eliminado en fase de grupos al caer ante Argentina y Perú, mientras que logró festejar a costa de Paraguay y Uruguay.

Luego vino el Sudamericano sub 20 en Venezuela este año, donde a pesar de clasificar al Hexagonal final terminó como colista de dicha fase, solo registrando un empate con Uruguay y perdiendo ante la Albiceleste, Paraguay, Colombia y Brasil.

A nivel de La Roja adulta en tanto, Córdova dirigió como interino en las derrotas ante Ecuador, Brasil y el empate con Uruguay en el Estadio Nacional.

🗓️📍 ¿Cuándo empieza el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El torneo arranca este sábado 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones. La fase de grupos abrirá camino hacia las rondas eliminatorias hasta el 19 de octubre, fecha de la gran final.

