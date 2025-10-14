La ANFP dio a conocer una tremenda revolución para el fútbol chileno: la mayoría de los focos se los lleva el nuevo torneo Copa de la Liga, pero la Supercopa también tendrá un gran cambio desde 2026.

Esto consistirá en más equipos y más partidos, algo que se añora cada año en el fútbol chileno, por su desventaja en relación a otras ligas.

😱 El cambio que tendrá la Supercopa a partir de 2026

La Supercopa pasará a tener 4 equipos. Por lo tanto, deja de ser un partido único y tendrá un formato de semifinales y final, el que debe ser depurado por el Consejo de Presidentes de la ANFP.

Además, está la idea de que este certamen pueda entregar un cupo internacional, aunque esto debe ser analizado en la misma instancia de presidentes.

