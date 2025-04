Podrían ser hasta cinco chilenos: Roland Garros entregó su lista de entrada

A falta de 40 días para el inicio del principal torneo sobre la arcilla, y segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros dio a conocer su lista de entrada, en la cual figuran ya los ochenta tenistas que ingresaron de forma directa al certamen y donde hay dos chilenos con acceso directo.

Alejandro Tabilo, que figura en el lugar 31º de la lista, es el jugador nacional situado más arriba, conforme a que es el de mejor ranking en la actualidad, y surge la interrogante si podrá recuperarse de la lesión que presenta en la actualidad y le privó de jugar esta semana en el torneo de Múnich. A Jano lo acompaña Nicolás Jarry que está en el puesto 58º.

A estos dos tenistas nacionales se podrían añadir otros tres jugadores, que podrían llegar a la opción histórica de tener cinco chilenos en el cuadro principal de Roland Garros, dado que Tomás Barrios (129º de la ATP) y Cristian Garin (158º) tomarán parte de la qualy.

Matías Soto (243º) está cerca de lograr este hito en su carrera, pero para ello debe acceder a semifinales del challenger de San Luis de Potosí, México, donde este miércoles jugará por los octavos de final frente al brasileño Mateus Alves (329º), y que le acercan a meterse en la ronda de clasificaciones del abierto parisino, luego de lo cual tendrá una dura lucha para meterse en el cuadro principal, que podría significar una nutrida presencia nacional en el torneo más importante de la arcilla.

