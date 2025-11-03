Alejandro Tabilo ha sido el protagonista de una de las rivalidades más inesperadas del circuito ATP en los últimos años. Contra todo pronóstico, el chileno ha vencido dos veces consecutivas a Novak Djokovic, ambas en arcilla, y ahora se enfrentarán por tercera oportunidad, esta vez en la segunda ronda del ATP 250 de Atenas, pero en cancha dura.

A sus 28 años, el zurdo nacido en Toronto busca confirmar que su dominio sobre el serbio no es casualidad. Pero la superficie, el contexto y las estadísticas de 2025, de ambos, entregan matices que cambian el panorama.

🎾 Lo que dice el historial entre Tabilo y Djokovic

Los datos no mienten: Alejandro Tabilo lidera el frente a frente a Djokovic por 2-0. Ambos triunfos fueron en arcilla, en los Masters 1000 de Roma (2024) y Montecarlo (2025), donde lo superó con parciales claros y sin ceder sets.

Roma 2024: 6-2, 6-3

6-2, 6-3 Montecarlo 2025: 6-3, 6-4

Sin embargo, el encuentro de Atenas será en cancha dura, donde Djokovic ha sumado 21 victorias este año. A pesar del historial, el serbio mantiene ventaja en experiencia y adaptación a esta superficie.

📊 Tabilo vs Djokovic ¿Qué jugador llega mejor al duelo en Atenas?

Djokovic, con 38 años, se mantiene en el top 5 del mundo, con 35 victorias en el año y un sólido rendimiento en cemento. Tabilo, en cambio, ha ganado 11 partidos ATP esta temporada, 9 de ellos en cancha dura, y viene de conquistar su primer título ATP del año en Chengdu, también en cemento.

🤖 ¿Qué predice la IA para el Tabilo vs Djokovic?

Analizando:

Rendimiento en cancha dura 2025 (Djokovic 21-7 / Tabilo 9-8)

Ranking actual (Djokovic 5° / Tabilo 89°)

Historial H2H (Tabilo 2-0 Djokovic)

Estado físico, edad y continuidad en el circuito en la temporada.

La IA estima un 65% de probabilidad de victoria para Novak Djokovic, quien debería imponerse por experiencia, adaptación a la superficie y nivel de competencia sostenido. El tercer capítulo lo viviremos este martes y toda la información estará en Al Aire Libre.