El chileno Alejandro Tabilo (82° del ranking mundial) tomó impulso con un trabajado debut en el ATP 250 de Atenas, ganando en la primera ronda al australiano Adam Walton (83°) e instalándose en la siguiente ronda del certamen, fase en la que volverá a toparse nada menos que con el serbio Novak Djokovic.

Tabilo debió esforzarse para poder doblegar a Walton en tres sets, quedándose la victoria por 7-6 (9), 6-7 (8) y otro exigido 7-5 a favor, en una contienda que se llegó a extender por tres horas y 6 minutos de partido.

🎾Tabilo se ilusiona con ampliar su supremacía sobre Djokovic

Gracias a este avance en Atenas, Alejandro Tabilo volverá a tener un importante desafío en su carrera, enfrentar un nuevo duelo ante Djokovic, actualmente número 5 de la ATP.

Nole quedó libre de la primera ronda como el primer preclasificado del certamen y accedió directamente a la segunda ronda, por lo que podrá llegar en buena condición a enfrentarse al nacido en Canadá.

De todas formas, el antecedente que tiene Tabilo en este nuevo cruce con Djokovic es bastante positivo, con un favorable historial de resultados en las pocas veces que les ha tocado verse las caras.

El chileno se medirá este lunes o martes a Djokovic en Atenas/ © Photosport

✅ ¿Cuántas veces le ha ganado Tabilo a Djokovic?

Tabilo ha jugado con Novak Djokovic en dos ocasiones con anterioridad, en las cuales el chileno resultó victorioso sin perder un solo set.

La primera victoria de Jano sobre el balcánico ocurrió en la tercera ronda del Masters de Roma en 2024, ocasión en la que el tenista chileno se impuso por 6-2 y 6-3 en una hora y 8 minutos de juego.

Y fue este mismo año 2025 que Tabilo volvió a sonreír a costa de Djokovic cuando en abril pasado la raqueta nacional lo derrotó por 6-3 y 6-4 en la segunda ronda de Montecarlo.

📆 ¿Cuándo jugarán Tabilo y Djokovic en Atenas?

A falta de programación oficial, lo más seguro es que este tercer mano a mano entre Alejandro Tabilo y Novak Djokovic se lleve a cabo este lunes 3 o martes 4 de noviembre, en horario a confirmar.