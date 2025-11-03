Alejandro Tabilo se dará un tremendo gusto: volverá a enfrentar al serbio Novak Djokovic, el que para muchos es el mejor tenista de la historia. El duelo se producirá en el marco de la segunda ronda del ATP 250 de Atenas, en Grecia.

El chileno tiene más de alguna historia feliz contra Nole, aunque en esta ocasión no llega en su mejor momento, ya que tras varias lesiones busca retomar su mejor momento (actualmente está 89° en el ranking de la ATP), mientras que el europeo está en el 5° puesto.

Volverán a verse las caras 😮‍💨



Tabilo se medirá ante Djokovic en Atenas y recordamos el altísimo del 🇨🇱 ante Nole en Montecarlo 😳pic.twitter.com/T3jykoSlsr — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 3, 2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic?

Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic se enfrentarán este martes 4 de noviembre en el tercer turno de la cancha central del ATP 250 de Atenas. La organización programó el duelo no antes de las 13:00 horas de Chile.

📅 Fecha: Martes 4 de noviembre

⏱️ Hora: No antes de las 13:00 horas de Chile

🏟 Estadio: OAKA Basketball Arena, Atenas (Grecia) – Cancha central

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic en vivo?

Para este duelo no habrá transmisión televisiva, solo de streaming, la que estará a cargo de Disney +. También está la alternativa de pago que ofrece la ATP mediante Tennis TV.

📺 TV: ESPN

💻 Streaming: Disney + y Tennis TV.

La gran supremacía de Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic

Lo de Alejandro Tabilo ante Novak Djokovic es increíble hasta el momento: el chileno ha jugado dos veces con el exnúmero uno del mundo y tiene récord a favor de 2-0, siendo apenas uno de los dos jugadores que no registran derrotas contra el serbio habiendo jugado más de una vez contra él (el otro es un tal Rafael Nadal).

Los triunfos fueron en la soñada semana del Masters 1000 de Roma en 2024 (cuando Tabilo llegó a semifinales) y esta temporada 2025 en el Masters 1000 de Montecarlo, lo que da cuenta que Jano no se ha achicado ante Nole en instancias grandes.

Además, varias veces han entrenado juntos, por lo que Alejandro Tabilo conoce el tenis de Novak Djokovic y sabe cómo contrarrestarlo, mientras que el ganador de 24 Grand Slams ve en el chileno una Kriptonita.