Este fin de semana Chile vivirá un nuevo proceso electoral con las Presidenciales 2025, instancia que convoca a todos los chilenos a emitir su voto por alguno de los candidatos que buscan suceder el Gobierno de Gabriel Boric a partir del próximo año.

El deporte no está ajeno a esta instancia y tal como ha sido habitual durante los últimos procesos electorales fue Marcelo Chino Ríos quien hizo una importante declaración previo a las votaciones de este domingo 16 de noviembre, donde le pegó con todo a la gestión del Presidente Boric estos últimos cuatro años de mandato y aprovechó de dejar en clara su preferencia para estas Presidenciales.

🗣 Chino Ríos propone un cambio radical para Chile en estas elecciones

Durante este jueves y a través de su cuenta de Instagram, Marcelo Ríos se descargó en contra del actual Gobierno con ácidas críticas de por medio sobre algunas situaciones que han sido tema país como la seguridad e incluso la inmigración.

“Siempre me ha gustado a mi dar mi opinión política cuando hay elecciones. Para qué nos vamos a mentir, el Gobierno ha sido una mierda, se han robado plata, han habido cuentas de electricidad erradas y han perjudicado a los chilenos en muchas maneras. Yo creo que no podemos continuar con esto, caer más bajo. Tener un Presidente que no se suba el cierre de pantalón delante de otras personalidades o que esté mal aspectado. A mí me da vergüenza tener un Presidente así”, comenzó diciendo el otrora número 1 del mundo en el circuito tenístico.

“Yo por eso he tomado la decisión de buscar al Presidente hoy en día más perro, que vaya con convicción y que saque adelante a este país. Un Presidente que ocupe la fuerza de manera responsable, que saque a gente que no tiene que estar en este país y meta preso a otros que deben estar en la cárcel. Tenemos malas formas de gobernar el país hoy en día. Uno ya no puede andar en la calle, te roban o hay portonazos y hay que cambiar eso. Yo los invito a votar por un candidato que ha demostrado que tiene los cojones de sacar el país adelante y de la forma que a mí me gusta. Los invito a votar por Johannes Káiser (Partido Nacional Libertario)“, añadió el Chino en su publicación, dejando en clara su preferencia para estas importantes elecciones para Chile.

¡Nuestro Chino Ríos vota KAISER! Gracias Marcelo por atreverse a decir tu opción presidencial. #YoVoto4Kaiser pic.twitter.com/HBw5SeS2DP — Vero #ChilePrimero (@Vero11091973) November 13, 2025

🇨🇱 ¿Cuándo son las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile?

Las Presidenciales 2025 en nuestro país se llevarán a cabo este domingo 16 de noviembre a partir de las 8:00 horas, mientras que los locales de votación deben cerrar sus mesas a las 18:00 hrs.