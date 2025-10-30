Una gran noticia recibió el chileno Alejandro Tabilo (82° del ranking mundial) para empezar a despedir su temporada en el circuito, y es que el chileno fue confirmado en el cuadro principal del ATP 250 de Atenas, el cual reunirá también a estrellas como el serbio Novak Djokovic, el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Karen Khachanov, entre otros.

Tabilo, que viene de una fugaz participación en el Challenger de Bratislava, se benefició de la baja del brasileño Joao Fonseca para meterse en el certamen en tierras helenas, el cual se jugará a partir de la primera semana del mes de noviembre.

🎾 ¿Cuándo y dónde se juega el ATP 250 de Atenas?

El ATP 250 de Atenas reemplazará al torneo de Belgrado en el calendario y se jugará en Grecia entre los próximos 2 y 8 de noviembre. El certamen se llevará a cabo en pista dura en el OAKA Basketball Arena, recinto multiuso y que ya albergó grandes eventos como los Juegos Olímpicos de 2004.

Este sábado el chileno conocerá a su rival en la primera ronda/ © IMAGO

🥎 ¿Cómo llega Alejandro Tabilo al ATP de Atenas?

Tabilo no llega en el mejor contexto posible a disputar el ATP de Atenas. Si bien se encuentra en el Top 100 del ranking arrastra una seguidilla de tropiezos que no le han permitido sonreír en el circuito.

El nacido en Canadá llegó hasta la tercera ronda del Challenger de Olbia en Italia, pero luego se despidió tempranamente en la primera ronda del ATP de Viena, al caer ante Alexander Bublik, y luego caer en la misma etapa en Bratislava, encadenando tres derrotas en línea.

⚔️ ¿Quiénes juegan el ATP 250 de Atenas 2025?

Además de Tabilo, el ATP 250 de Atenas cuenta con varios nombres interesantes en el cuadro principal.

Entre los preclasificados quien encabeza el grupo está nada menos que el serbio Novak Djokovic, acompañado de Karen Khachanov, Jakub Mensik, Jiri Lehecka, Stefanos Tsitsipas, Luciano Darderi, Brandon Nakashima y Alexandre Muller.

Quienes completan el cuadro fuera de los favoritos además del chileno están Alexei Popyrin, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Miomir Kecmanovic, Marcos Giron, Nuno Borges, Fabian Marozsan, Marton Fucsovics y Roberto Bautista Agut.

📆 ¿Cuándo debuta Tabilo y dónde ver el ATP de Atenas?

Alejandro Tabilo conocerá a su rival en la primera ronda de Atenas este mismo sábado 1 de noviembre, por lo que su debut se estima para el lunes 3 del mismo mes en horario a confirmar.

El ATP de Atenas se podrá ver vía streaming con la plataforma Disney + además de Tennis TV.

También tendrás toda la cobertura en torno a la participación de Tabilo junto a Al Aire Libre.