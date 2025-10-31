En un giro sorpresivo, el chileno Alejandro Tabilo logró un cupo directo al cuadro principal del ATP 250 de Atenas gracias a bajas inesperadas, lo que le abre una ventana de oportunidad para cerrar la temporada con un hito. Con esta participación, Tabilo refuerza su camino hacia el Abierto de Australia 2026 y se pone en la vitrina internacional una vez más.

🎾 Tabilo, el número 1 de Chile, asegura pase directo al cuadro

Gracias a la serie de bajas de jugadores preclasificados, Tabilo aprovechó el corrimiento en la lista del torneo y aseguró su presencia entre los mejores del evento. El ATP de Atenas que se disputa entre el 1 y el 8 de noviembre, se realizará sobre pista dura bajo techo, un escenario que puede ajustarse a las condiciones del zurdo chileno.

Su rival en la primera ronda será el australiano Adam Walton y de vencer, el chileno se enfrentará al mismísimo Novak Djokovic, máximo favorito del torneo.

🆚 Frente a Walton y con la posibilidad Djokovic al acecho

En su debut, Tabilo enfrentará a Adam Walton (83°), en su primer partido contra este rival en el circuito ATP. El duelo está pactado para este domingo, pero sin horario confirmado. La victoria no sólo significaría avanzar en el torneo, sino que le daría la oportunidad de medir fuerzas contra Novak Djokovic, primer cabeza de serie del cuadro.



Este probable enfrentamiento genera expectativas: por un lado, es un reto mayúsculo; por otro, una vitrina ideal para el chileno que busca consolidarse en los grandes escenarios.