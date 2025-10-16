Alejandro Tabilo (73º ranking ATP) no estuvo exento de problemas para seguir avanzando en el Challenger de Olbia, Italia.

La raqueta nacional doblegó en tres sets al estonio Daniil Glinka (293º), y con ello, se instaló en los cuartos de final del torneo italiano.

​💪 Trabajado triunfo de Alejandro Tabilo

El chileno tuvo un gran arranque y no tuvo mayores inconvenientes en el primer set, el cual cerró a su favor por 6-3.

Sin embargo, en el segundo se comenzó a complicar y terminó cediendo el parcial por 5-7. Por ello, todo se definió en la tercera manga, donde Tabilo sacó a relucir su jerarquía para imponerse por 6-1 y cerrar el partido que se extendió por dos horas y ocho minutos.

📅 ¿Cuándo juega Tabilo?

Alejandro Tabilo volverá a saltar a la cancha este viernes 17 de octubre alrededor de las 10 de la mañana de nuestro país cuando enfrente a Pablo Carreño (104º ATP).

