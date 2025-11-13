Tomás Barrios se impuso con mucha categoría al uruguayo Franco Roncadelli y avanzó a cuartos de final del Challenger de Montevideo, la que es su séptima victoria consecutiva en el circuito.

El chillanejo se acercó al Top 100 y a la zona de clasificación directa al Australian Open, los que son sus dos objetivos en su ultimo torneo de la temporada, aunque primero debe pasar por varios escollos, entre ellos su próximo rival, el español Carlos Taberner (104°).

💪 ¿Cómo fue la victoria de Tomás Barrios vs Franco Roncadelli hoy en Montevideo?

Tomás Barrios (111° del mundo) se impuso al crédito local Franco Roncadelli (366°) en Uruguay por parciales de 6-3 y 6-3, en casi una hora y media de juego.

Barrios está con una solidez tremenda: es uno de los mejores momentos del chileno en su carrera y lo demuestra con el total control de sus partidos.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega Tomás Barrios vs Carlos Taberner en cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025?

Tomás Barrios vs Carlos Taberner se medirán este viernes 14 de noviembre no antes de las 20:00 horas de Chile.

Ambos jugadores tienen dos partidos entre sí en el historial, con solo victorias para Barrios, en el ATP de Santiago 2020 y el Challenger de Punta del Este en 2025.

📺 ¿Dónde ver Tomás Barrios vs Carlos Taberner EN VIVO y GRATIS?

Para ver el duelo de Tomás Barrios vs Carlos Taberner no hay transmisión televisada. Hay dos posibilidades de streaming: el primero en Disney + y el segundo el que ofrece GRATIS la ATP en su sitio web, en el que se pueden ver todos los duelos de Challenger en el mundo.

➡️ https://www.atptour.com/en/news/challenger-tv

No requiere registro, contraseña ni pago.

*Se puede ver desde celular, tablet o computador.

📈 ¿Qué necesita Tomás Barrios para acercarse al Top 100?

Si Tomás Barrios gana el Challenger de Montevideo, sumará 660 puntos, lo que lo dejaría en el lugar 96° del escalafón de la ATP. Para ser el 100 del mundo necesita sumar 78 unidades, pero la final entrega 75, por lo que si vuelve a levantar un trofeo, estará en el selecto grupo de los mejores de a ATP.

Pero, también debe ver qué harán los otros tenistas que están en medio de Barrios y la línea de los 100. Incluso Cristián Garín (104°) con dos duelos ganados, también será Top 100. Un grupo competirá en Uruguay, Ignacio Buse (109°) de Perú, el argentino Román Burruchaga (106°) y el español Carlos Taberner (103°)

Los otros que quieren terminar el 2025 en el Top 100 estarán compitiendo en Lyon, también en circuito Challenger. El alemán Yannick Hanfmann (102°), Vit Kopriva (101°) de Chequia, el también alemán Jan Lennard Struff (100°), el serbio Laslo Djere (99°) y el australiano Tristán Schoolkate (97°). Por lo que deberá estar pendiente de varios resultados.

🎾 ¿Qué resultados necesita Tomás Barrios para entrar al Australian Open?

Tomás Barrios, con el título del Challenger de Montevideo estará clasificado para el primer Grand Slam de la temporada en el 2026. Incluso alcanzando la final del torneo uruguayo podría quedar al borde de la confirmación para Australia. Pero también ayudarán las caídas tempranas de; Laslo Djere, Jan Lennard Struff, Vit Kopriva y Jannick Hanfmann, ya que ellos jugarán en Lyon, a diferencia de los que competirán en Montevideo.