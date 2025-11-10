Tomás Barrios sigue en la suma de puntos en el cierre de la temporada, pensando en el ingreso directo al Abierto de Australia de 2026, el primer Grand Slam del año cierra su corte de ingreso en estos días. Por lo que más allá de la victoria en Lima, las unidades que sume esta semana en Montevideo, podría dejar al chillanejo con un lugar en el certamen oceánico.

Ya tiene agendado su estreno y será nuevamente otro conocido del continente y del circuito Challenger.

🇨🇱 Tomás Barrios estuvo 12 horas en la arcilla de Lima durante los días que compitió, además se quedó con el trofeo.

📲 https://t.co/ow4aLslH9t pic.twitter.com/9PmagMSeyR — Al Aire Libre (@alairelibrecl) November 10, 2025

⏰ ¿A qué hora juega Tomás Barrios este martes?

Tomás Barrios (111°) enfrentará a Juan Carlos Prado, tenista boliviano de 20 años que está en el puesto 228°. El duelo está programado para este martes 12 de noviembre, no antes de las 18:10 de nuestro país. Duelo que está pactado para la cancha 1.

📺 ¿Dónde ver Tomás Barrios vs JCP EN VIVO y GRATIS?

Para el duelo de Tomás Barrios vs Juan Carlos Prado no hay transmisión televisa. La única posibilidad es el streaming que ofrece GRATIS la ATP en su sitio web, en el que se pueden ver todos los duelos de Challenger en el mundo.

➡️ https://www.atptour.com/en/news/challenger-tv

No requiere registro, contraseña ni pago.

📈 ¿Qué necesita Tomás Barrios para acercarse al Top 100?

Si Tomás Barrios gana el Challenger de Montevideo, sumará 660 puntos, lo que lo dejaría en el lugar 96° del escalafón de la ATP. Para ser el 100 del mundo necesita sumar 78 unidades, pero la final entrega 75, por lo que si vuelve a levantar un trofeo, estará en el selecto grupo de los mejores de a ATP.

Pero, también debe ver qué harán los otros tenistas que están en medio de Barrios y la línea de los 100. Incluso Cristián Garín (104°) con dos duelos ganados, también será Top 100. Un grupo competirá en Uruguay, Ignacio Buse (109°) de Perú, el argentino Román Burruchaga (106°) y el español Carlos Taberner (103°)

Los otros que quieren terminar el 2025 en el Top 100 estarán compitiendo en Lyon, también en circuito Challenger. El alemán Yannick Hanfmann (102°), Vit Kopriva (101°) de Chequia, el también alemán Jan Lennard Struff (100°), el serbio Laslo Djere (99°) y el australiano Tristán Schoolkate (97°). Por lo que deberá estar pendiente de varios resultados.

🔢 Ranking ATP en vivo — zona del corte al Australian Open

Usualmente el rango de lugares para asegurar la clasificación directa al Australian Open está entre el 98° y el 104°, esto por el desglose de los participantes, además del ránking protegido que pone el puesto 98 como tope para los tenistas que retornan al circuito. De los 132 participantes, se entregan 8 WC de invitación directa al cuadro principal, sumado a los 16 clasificados por la fase que qualy.

Además que la lista puede correr con las semanas, debido a las lesiones que se produzcan en los primeros torneos de la temporada. Por ahora el 98° de la ATP es Thiago Tirante de Argentina con 649 puntos, pero que ya cayó en el Cahllenger de Lyon, por lo que no sumará más. El 104° es la segunda raqueta nacional, Cristián Garín con 626 unidades.

🏆 Tomás Barrios cerró su gran semana en Lima como Campeón del Challenger 3

🇨🇱 Superó en dos mangas a Reis da Silva.

📲 https://t.co/60KAbKtKcA pic.twitter.com/K48zc0cDU8 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) November 9, 2025

🎾 ¿Qué resultados necesita Tomás Barrios para entrar al Australian Open?

Tomás Barrios, con el título del Challenger de Montevideo estará clasificado para el primer Grand Slam de la temporada en el 2026. Incluso alcanzando la final del torneo uruguayo podría quedar al borde de la confirmación para Australia. Pero también ayudarán las caídas tempranas de; Laslo Djere, Jan Lennard Struff, Vit Kopriva y Jannick Hanfmann, ya que ellos jugarán en Lyon, a diferencia de los que competirán en Montevideo.

🏆 Mejor ranking y palmarés de Tomás Barrios

Tomás Barrios está actualmente en el lugar 111°, su mejor ubicación fue 93° y la consiguió en enero de 2024.

Posee sólo títulos en el Circuito Challenger, son 7, de los cuales 3 los ganó en esta temporada; Campinas en Brasil, Cali en Colombia y Lima en Perú.