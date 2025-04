Alexis Sánchez respondió a la pregunta del momento: ¿Llega a reforzar a la U. de Chile?

Pese a que falta tiempo para que se abra nuevamente el mercado de fichajes en el fútbol chileno, en Universidad de Chile ya se saboreaban con los últimos trascendidos respecto a su posible gran incorporación desde mediados de este 2025, el multicampeón Alexis Sánchez.

Fue en las últimas semanas que comenzó a escalar el rumor de que Alexis Sánchez tenía todo preparado para hacer su regreso al fútbol chileno a mediados de año, en busca de un cambio radical de aires teniendo en cuenta la amarga temporada que está cerrando con Udinese en Europa.

Precisamente, el elenco que había tomado la delantera para recibir de vuelta a AS7 en el fútbol chileno era la U, o eso era al menos lo que se informó recientemente, donde se dijo incluso que ambas partes habían tenido acercamientos.

¿Llega o no Alexis Sánchez a U. de Chile?

Con el paso de las horas, y tras el empate de U. de Chile ante Carabobo en la Copa Libertadores 2025, el tema con Alexis volvió a salir a flote esta jornada y con la versión del propio tocopillano, quien se manifestó respecto a esta posibilidad de vestir de azul a partir del segundo semestre.

El mismo día que el bicampeón de América con La Roja volvió a jugar con Udinese en la Fecha 33 de la Serie A, usó sus redes sociales horas después para abordar este presunto coqueteo con el elenco del Bulla. "Quiero aclarar que no tengo conversación con ningún equipo en Chile. Todas esas informaciones no sé de dónde salen", apuntó Maravilla en sus redes sociales.

"Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo. Como profesional que siempre he sido. Si volviera a Chile, al equipo que mi padre amaba (porque hoy me está mirando desde el cielo) sería el primero de decirles", cerró al respecto.