¿Juega el Mundial de Clubes? El grande del continente que seduce a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no pasa por un buen presente en el Udinese, ya que no ha sido protagonista en la temporada del equipo y durante el último enfrentamiento de la Serie A 2024-2024 ante el Bolonia estuvo en la banca de suplentes y no sumó minutos.

Ante esta situación, surge la incógnita de si el Niño Maravilla seguirá en el club debido a que el tocopillano termina su contrato con el equipo. Es por ello que han surgido las pretensiones de U de Chile y River Plate por quedarse con los servicios del atacante de La Roja. Pero, durante esta jornada se mete un nuevo club en la órbita de Sánchez, el cual es un gigante del continente y puede jugar el Mundial de Clubes 2025.

El club que sigue de cerca a Alexis Sánchez

Se trata del América de México, quien estaría al tanto de la actualidad de Alexis Sánchez y también no mirarían con malos ojos fichar al actual atacante del Udinese. Según señala Heraldo Deportes MX, la razón por la que quieren fichar al chileno finalizará su contrato con su actual equipo.

¿Un chileno más a las Águilas?



Alexis Sánchez quedará libre este verano y no seguirá en el Udinese de Italia, lo que le abre la puerta a nuevas oportunidades



Hay que destacar que las Águilas aún no están clasificadas al Mundial de Clubes 2025, debido a que no clasificaron de manera directa, pero la expulsión del León de la competición le abrió la puerta al América. Para ser parte de la competición más importante de clubes en el mundo, deben vencer a Los Ángeles FC de la MLS.

El duelo que entregará al último clasificado al Mundial de Clubes 2025 aún no tiene una fecha establecida, pero se espera que se juegue el 21 de mayo o el 28 de mayo. El estadio en el que se disputará el enfrentamiento tampoco está confirmado, pero la FIFA habría informado a los clubes que se jugará en el SoFi Stadium de California en Estados Unidos.