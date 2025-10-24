El Sevilla FC afronta una jornada clave en su temporada. Tras un inicio irregular, el equipo de Matías Almeyda se trasladó a San Sebastián decidido a recuperar su mejor versión y consolidar su gran racha como visitante, donde acumula tres triunfos seguidos. En el Reale Arena, el desafío será doble: reencontrarse con la victoria y sostener la confianza en un plantel que mezcla experiencia, jerarquía y talento chileno.

Toda la atención está puesta en Alexis Sánchez, ya que regresa al once titular después de su suplencia ante Mallorca. El “Niño Maravilla” ha sido determinante desde su llegada, con dos goles y una asistencia en apenas seis partidos, aportando liderazgo y pausa al ataque sevillista. En el otro extremo del campo, Gabriel Suazo se ha transformado en un pilar defensivo inamovible: siete titularidades consecutivas, un 85% de precisión en los pases y una proyección constante por la banda que refleja su madurez en el fútbol español.