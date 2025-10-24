Real Sociedad vs Sevilla: Sigue EN VIVO el partido de LaLiga con Alexis titular
-
Carla Bernucci
El Sevilla de Matías Almeyda busca reencontrarse con el triunfo en su visita a la Real Sociedad. Con Alexis Sánchez como principal carta ofensiva y Gabriel Suazo afianzado en defensa, el cuadro andaluz quiere dejar atrás la caída ante Mallorca y acercarse a la zona europea de LaLiga.
El Sevilla FC afronta una jornada clave en su temporada. Tras un inicio irregular, el equipo de Matías Almeyda se trasladó a San Sebastián decidido a recuperar su mejor versión y consolidar su gran racha como visitante, donde acumula tres triunfos seguidos. En el Reale Arena, el desafío será doble: reencontrarse con la victoria y sostener la confianza en un plantel que mezcla experiencia, jerarquía y talento chileno.
Toda la atención está puesta en Alexis Sánchez, ya que regresa al once titular después de su suplencia ante Mallorca. El “Niño Maravilla” ha sido determinante desde su llegada, con dos goles y una asistencia en apenas seis partidos, aportando liderazgo y pausa al ataque sevillista. En el otro extremo del campo, Gabriel Suazo se ha transformado en un pilar defensivo inamovible: siete titularidades consecutivas, un 85% de precisión en los pases y una proyección constante por la banda que refleja su madurez en el fútbol español.
Primera División
–
2025/2026DÍA DE PARTIDO 10
Real Sociedad
24/10/2025 16:00
2
1
Descanso :
2
1
FinalizadoReale Arena
–
San Sebastian
Sevilla
Mikel Oyarzabal 36′
Mikel Oyarzabal 19′
Mikel Oyarzabal 90′
Nemanja Gudelj 30′
Lucien Agoume 34′
Djibril Sow 50′
Jose Angel Carmona 57′
Resumen
Comentarios
Alineaciones
Estadísticas del partido
Estadísticas de equipos
90
+
4
‘
Real Sociedad
Tarjeta amarilla
:
Mikel Oyarzabal
86
‘
Real Sociedad
Sustitución entra
:
Pablo Marin
86
‘
Real Sociedad
Sustitución sale
:
Sergio Gómez
79
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Alfon Gonzalez
79
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Djibril Sow
70
‘
Real Sociedad
Sustitución entra
:
Benat Turrientes
70
‘
Real Sociedad
Sustitución sale
:
Brais Mendez
69
‘
Real Sociedad
Sustitución entra
:
Arsen Zakharyan
69
‘
Real Sociedad
Sustitución sale
:
Ander Barrenetxea
69
‘
Real Sociedad
Sustitución entra
:
Aihen Munoz
69
‘
Real Sociedad
Sustitución sale
:
Gonçalo Guedes
65
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Akor Adams
65
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Isaac Romero
57
‘
Sevilla
Tarjeta amarilla
:
Jose Angel Carmona
52
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Gerard Fernandez
52
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Lucien Agoume
52
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Juanlu Sanchez
52
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Alexis Sánchez
52
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Chidera Ejuke
52
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Fabio Cardoso
50
‘
Sevilla
Tarjeta amarilla
:
Djibril Sow
36
‘
Real Sociedad
Gol regular
:
Mikel Oyarzabal
34
‘
Sevilla
Tarjeta amarilla
:
Lucien Agoume
33
‘
Real Sociedad
Sustitución entra
:
Carlos Soler
33
‘
Real Sociedad
Sustitución sale
:
Yangel Herrera
30
‘
Sevilla
Asistencia
:
Gabriel Suazo
30
‘
Sevilla
Gol regular
:
Nemanja Gudelj
19
‘
Real Sociedad
Penalti
:
Mikel Oyarzabal
[ +5 ‘ ]
Gran actuación y victoria merecida de Real Sociedad.
[ +5 ‘ ]
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +5 ‘ ]
Posesión de balón: Real Sociedad: 40 %, Sevilla: 60 %.
[ +4 ‘ ]
Fuera de juego señalado a Marcao (Sevilla).
[ +4 ‘ ]
Alex Remiro Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
[ +4 ‘ ]
El árbitro no tolera las protestas de Mikel Oyarzabal, que termina recibiendo la amonestación.
[ +3 ‘ ]
Jon Aramburu es penalizado por empujar a Alfon Gonzalez
[ +2 ‘ ]
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
[ +1 ‘ ]
Sevilla intenta crear peligro.
[ +1 ‘ ]
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.
Saque de portería para Real Sociedad.
Ocasión para Ruben Vargas (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.
Centro de Nemanja Gudelj Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
Posesión de balón: Real Sociedad: 41 %, Sevilla: 59 %.
Un remate de Gerard Fernandez es rechazado.
El árbitro pita tiro libre a Carlos Soler (Real Sociedad) por zancadillear a Chidera Ejuke.
Saque de portería para Real Sociedad.
Jose Angel Carmona hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Cambio táctico. Sergio Gómez es sustituido por Pablo Marin.
Posesión de balón: Real Sociedad: 41 %, Sevilla: 59 %.
A las manos de Alex Remiro, que sale y se apodera del balón.
Saque de portería para Sevilla.
Arsen Zakharyan (Real Sociedad) hace un disparo que va desviado.
Grave error defensivo cometido por Odysseas Vlachodimos.
Jon Aramburu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Jon Martin alivia la presión con un despeje.
Sevilla inicia un contraataque.
Posesión de balón: Real Sociedad: 44 %, Sevilla: 56 %.
Cambio táctico. Djibril Sow es sustituido por Alfon Gonzalez.
A las manos de Alex Remiro, que sale y se apodera del balón.
Saque de portería para Real Sociedad.
Saque de portería para Sevilla.
Posesión de balón: Real Sociedad: 45 %, Sevilla: 55 %.
El árbitro pita tiro libre a Aihen Munoz (Real Sociedad) por zancadillear a Marcao.
Entrada peligrosa de Carlos Soler (Real Sociedad) sobre Djibril Sow.
Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.
Nemanja Gudelj se impone a Benat Turrientes en un duelo aéreo.
Marcao es penalizado por empujar a Mikel Oyarzabal
Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.
Sergio Gómez Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Real Sociedad: 47 %, Sevilla: 53 %.
Cambio táctico. Brais Mendez es sustituido por Benat Turrientes.
Cambio táctico. Ander Barrenetxea es sustituido por Arsen Zakharyan.
Cambio táctico. Gonçalo Guedes es sustituido por Aihen Munoz.
Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Isaac Romero es sustituido por Akor Adams.
Posesión de balón: Real Sociedad: 50 %, Sevilla: 50 %.
Jon Martin Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Jon Gorrotxategi es penalizado por empujar a Gerard Fernandez
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Mikel Oyarzabal es penalizado por empujar a Marcao
El árbitro pita tiro libre a Isaac Romero (Sevilla) por zancadillear a Jon Martin.
Posesión de balón: Real Sociedad: 50 %, Sevilla: 50 %.
Gabriel Suazo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Jon Aramburu sobre Ruben Vargas.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Saque de portería para Sevilla.
Jose Angel Carmona agarra a un jugador rival y es amonestado.
Jose Angel Carmona (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Mikel Oyarzabal.
Alex Remiro Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Gabriel Suazo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Igor Zubeldia Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
La asistencia al partido de hoy es de 30965 espectadores.
Posesión de balón: Real Sociedad: 53 %, Sevilla: 47 %.
Saque de portería para Sevilla.
Carlos Soler remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Lucien Agoume se lesiona y es sustituido por Gerard Fernandez.
Cambio táctico. Alexis Sánchez es sustituido por Juanlu Sanchez.
Cambio táctico. Fabio Cardoso es sustituido por Chidera Ejuke.
El árbitro pita tiro libre a Djibril Sow (Sevilla) por zancadillear a Alex Remiro.
Gabriel Suazo Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Saque de portería para Sevilla.
Djibril Sow agarra a un jugador rival y es amonestado.
Djibril Sow (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Carlos Soler.
El árbitro pita tiro libre a Djibril Sow (Sevilla) por zancadillear a Mikel Oyarzabal.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Alexis Sánchez (Sevilla) por zancadillear a Igor Zubeldia.
A las manos de Odysseas Vlachodimos, que sale y se apodera del balón.
Sergio Gómez (Real Sociedad) saca el córner desde la izquierda.
Marcao Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Carlos Soler (Real Sociedad) por zancadillear a Jose Angel Carmona.
Fabio Cardoso alivia la presión con un despeje.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +6 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +5 ‘ ]
Posesión de balón: Real Sociedad: 51 %, Sevilla: 49 %.
[ +5 ‘ ]
Saque de portería para Sevilla.
[ +4 ‘ ]
Buen disparo de Carlos Soler que va a puerta, pero detiene el portero.
[ +3 ‘ ]
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
[ +3 ‘ ]
Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.
[ +3 ‘ ]
Marcao alivia la presión con un despeje.
[ +3 ‘ ]
Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +2 ‘ ]
Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +2 ‘ ]
Fabio Cardoso alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
A las manos de Alex Remiro, que sale y se apodera del balón.
El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Real Sociedad: 46 %, Sevilla: 54 %.
Gabriel Suazo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Gonçalo Guedes es penalizado por empujar a Djibril Sow
Nemanja Gudelj hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
A las manos de Odysseas Vlachodimos, que sale y se apodera del balón.
El árbitro pita tiro libre a Gabriel Suazo (Sevilla) por zancadillear a Jon Martin.
Nemanja Gudelj es penalizado por empujar a Brais Mendez
Obstrucción de Jon Aramburu, que corta la carrera de Ruben Vargas. El árbitro indica tiro libre.
Posesión de balón: Real Sociedad: 45 %, Sevilla: 55 %.
A las manos de Odysseas Vlachodimos, que sale y se apodera del balón.
Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Una mala ejecución de Jose Angel Carmona propicia el gol del equipo rival.
¡G O O O O O O L! – ¡Mikel Oyarzabal ve puerta con la pierna izquierda!
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Real Sociedad: 43 %, Sevilla: 57 %.
Nemanja Gudelj Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Centro de Brais Mendez Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.
Tarjeta amarilla para Lucien Agoume por una dura entrada.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Lucien Agoume sobre Carlos Soler.
El árbitro pita tiro libre a Ander Barrenetxea (Real Sociedad) por zancadillear a Alexis Sánchez.
Yangel Herrera se lesiona y es sustituido por Carlos Soler.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Real Sociedad: 42 %, Sevilla: 58 %.
Asistencia de Gabriel Suazo en el gol.
Con ese gol, Sevilla iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!
¡G O O O O O O L! – Nemanja Gudelj marca con un disparo con la pierna izquierda que es desviado.
El árbitro pita tiro libre a Ander Barrenetxea (Real Sociedad) por zancadillear a Djibril Sow.
Alex Remiro Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Gabriel Suazo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Sergio Gómez alivia la presión con un despeje.
Jon Gorrotxategi es penalizado por empujar a Djibril Sow
A las manos de Odysseas Vlachodimos, que sale y se apodera del balón.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Marcao sobre Mikel Oyarzabal.
Posesión de balón: Real Sociedad: 42 %, Sevilla: 58 %.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.
Jon Aramburu es penalizado por empujar a Ruben Vargas
El árbitro pita tiro libre a Nemanja Gudelj (Sevilla) por zancadillear a Ander Barrenetxea.
Real Sociedad inicia un contraataque.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Fuera de juego señalado a Sergio Gómez (Real Sociedad).
Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Real Sociedad: 47 %, Sevilla: 53 %.
Real Sociedad ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?
¡G O O O O O O L! – ¡Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Odysseas Vlachodimos se tiró al lado equivocado.
Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Real Sociedad!
VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Sociedad.
¡PENALTI! – ¡Mano de Fabio Cardoso dentro del área! El jugador protesta la decisión, pero el árbitro es firme.
Centro de Gonçalo Guedes Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.
Nemanja Gudelj es penalizado por empujar a Yangel Herrera
Posesión de balón: Real Sociedad: 38 %, Sevilla: 62 %.
Jon Martin alivia la presión con un despeje.
Sevilla inicia un contraataque.
Yangel Herrera se impone a Lucien Agoume en un duelo aéreo.
Jose Angel Carmona alivia la presión con un despeje.
Real Sociedad inicia un contraataque.
Alexis Sánchez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Sergio Gómez alivia la presión con un despeje.
A las manos de Alex Remiro, que sale y se apodera del balón.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Alexis Sánchez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Jon Gorrotxategi alivia la presión con un despeje.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Real Sociedad: 37 %, Sevilla: 63 %.
Saque de portería para Real Sociedad.
Ocasión para Ruben Vargas (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.
Alexis Sánchez (Sevilla) saca el córner desde la izquierda.
Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.
Fuera de juego señalado a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Lucien Agoume se impone a Jon Gorrotxategi en un duelo aéreo.
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Real Sociedad: 19 %, Sevilla: 81 %.
Sevilla intenta crear peligro.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Sevilla.
Grave error defensivo cometido por Odysseas Vlachodimos.
El árbitro pita tiro libre a Jon Aramburu (Real Sociedad) por zancadillear a Djibril Sow.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Real Sociedad inicia un contraataque.
Alexis Sánchez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Un remate de Jose Angel Carmona es rechazado.
Sevilla intenta crear peligro.
Bienvenidos al partido de esta noche.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Sevilla saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a Reale Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).