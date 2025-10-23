La Real Sociedad abre la décima jornada de LaLiga EA Sports con la urgencia de levantar cabeza. El equipo de Sergio Francisco se encuentra en zona de descenso y solo suma seis puntos, mientras que el Sevilla FC llega con altibajos pero con tres victorias consecutivas fuera de casa, una racha que lo mantiene en la parte media de la tabla.

El duelo en el Reale Arena promete emociones y presencia chilena: Alexis Sánchez vuelve a ser protagonista en la previa tras su suplencia ante Mallorca, mientras que Gabriel Suazo se ha consolidado como pieza fija en la defensa de Matías Almeyda. Ambos buscarán seguir sumando minutos clave en un equipo que aspira a volver a puestos europeos.

📺 ¿Qué canal transmite Real Sociedad vs Sevilla EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido este viernes 24 de octubre a las 16:00 horas (de Chile) desde el Reale Arena de San Sebastián.

Podrá verse a través de las siguientes señales oficiales:

DGO (streaming oficial)

Amazon Prime Video (en vivo y en alta definición)

DSports (canales 610 / 1610)

🕒 ¿A qué hora juega Real Sociedad vs Sevilla por LaLiga?

📆 Viernes 24 de octubre de 2025

⏰ 16:00 horas de Chile

🏟️ Reale Arena, San Sebastián (España)

📡 ¿Dónde ver Real Sociedad vs Sevilla EN VIVO ONLINE?

El encuentro estará disponible por DGO y Amazon Prime Video, plataformas que transmiten oficialmente LaLiga para Chile y toda Latinoamérica.

Solo debes ingresar a la app o al sitio web y seleccionar el encuentro Real Sociedad vs Sevilla para seguirlo en vivo desde cualquier dispositivo.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Real Sociedad vs Sevilla?

📺 ¿Dónde ver Real Sociedad vs Sevilla por DSports?

La señal internacional de DSports (610 / 1610) transmitirá el duelo completo para quienes sigan el partido por televisión.

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Real Sociedad vs Sevilla?

Todo indica que Alexis Sánchez volvería al once titular tras su suplencia ante Mallorca. El chileno suma 339 minutos en seis partidos, con dos goles y una asistencia, y se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos del Sevilla.

Matías Almeyda destacó su rol como “líder técnico y emocional del equipo” y podría devolverle la titularidad para aprovechar su experiencia en un partido clave por el repunte andaluz.

🇨🇱 ¿Juega Gabriel Suazo en Real Sociedad vs Sevilla?

Sí, Gabriel Suazo mantendría la titularidad como lateral izquierdo. El ex Colo Colo atraviesa un excelente momento: ha jugado siete partidos, todos como titular, con 85% de precisión en los pases, 17 duelos ganados, 9 despejes y 6 intercepciones.

En España destacan su capacidad para sumarse al ataque y su solidez en el uno contra uno, consolidándose como una de las figuras más regulares del plantel sevillista.

📊 Los números de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla 2025/26

Estadística Alexis Sánchez Gabriel Suazo Partidos jugados 6 7 Minutos jugados 339 630 Goles 2 0 Asistencias 1 0 Tiros al arco 3 0 Pases precisos (%) 76,2 85 Duelos ganados 7 17 Intercepciones 1 6 Faltas cometidas 2 6 Tarjetas amarillas 0 1

🔴 La formación probable de Real Sociedad vs Sevilla

Real Sociedad (DT: Sergio Francisco):

Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia Caleta-Car, Aihen Muñoz Gorrotxategi, Yangel Herrera, Brais Méndez, Sergio Gómez; Mikel Oyarzabal y Barrenetxea.

Sevilla (DT: Matías Almeyda):

Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Mendy, Agoumé, Sow; Alexis Sánchez, Vargas e Isaac.

📈 ¿Cómo llegan Real Sociedad y Sevilla a la Jornada 10 de LaLiga 2025/26?

Real Sociedad : marcha 18ª con 6 puntos (1 victoria, 3 empates, 5 derrotas). Solo ha ganado un partido en toda la temporada y viene de empatar 1-1 ante Celta.

: marcha (1 victoria, 3 empates, 5 derrotas). Solo ha ganado un partido en toda la temporada y viene de empatar 1-1 ante Celta. Sevilla FC: se ubica 9° con 13 puntos, y acumula tres triunfos consecutivos como visitante. En la última jornada cayó 1-3 ante Mallorca, aunque solo contó con Alexis desde el minuto 71.

El historial reciente favorece a los andaluces: Sevilla ganó los últimos dos duelos directos, ambos por la mínima diferencia (1-0 y 2-1).

