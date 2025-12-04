Sevilla visita a CD Extremadura por la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26, un encuentro que marcará la semana del equipo de Matías Almeyda. El choque se disputará este jueves 4 de diciembre, en el Estadio Francisco de la Hera y con un componente emocional especial: homenaje a José Antonio Reyes, ícono de ambos clubes.

Sevilla llega tocado, pero obligado a ganar. Viene de caer en el derbi ante el Betis de Manuel Pellegrini y, aun así, Almeyda mantiene la convicción: Alexis Sánchez será importante, hay rotación planificada, pero con jugadores clave para evitar sorpresas.

📺 ¿Quién transmite Sevilla vs Extremadura EN VIVO por Copa del Rey?

La señal oficial será a través de Movistar Plus+, que posee los derechos de la Copa del Rey en esta fase eliminatoria.

Además, estará disponible en:

• Movistar TV LaLiga 4 (168 en Movistar)

💻 ¿Cómo ver Sevilla vs Extremadura online en streaming?

El partido podrá verse en Movistar Plus+ vía web, app o Smart TV, con transmisión en HD y opción multidispositivo.

✔ Smartphones

✔ Smart TV

✔ Tablet

✔ PC

▶️ ¿Cómo ver Sevilla vs Extremadura vía YouTube?

Para seguir la cobertura más completa del Extremadura vs Sevilla puedes seguir la narración minuto a minuto y todo el pospartido en “El Partido” de Sevilla FC+. También disponible en el canal oficial de YouTube.

📌 Acceso disponible en web, app y Smart TV.

📌 Abonados del club pueden usar suscripción gratuita anual.

📌 Sevilla FC+ es compatible con Android TV, Apple TV, Fire Stick, Samsung, LG, Chromecast y AirPlay.

🕒 ¿A qué hora juegan Extremadura vs Sevilla por Copa del Rey?

📆 Jueves 4 de diciembre 2025

⏰ 21:00 España / 17:00 Chile

🏟 Estadio Francisco de la Hera — Almendralejo

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez el Sevilla vs Extremadura?

Sí. Alexis vuelve a ser titular titular. Llega bien físicamente y Almeyda lo reservó pensando en su impacto directo.

🟥 ¿Juega Gabriel Suazo el Sevilla vs Extremadura?

No. Suazo quedó descartado por lesión, por lo que Sevilla deberá recomponer zona defensiva. Carmona aparece como la alternativa más sólida.

🔥 La formación del Sevilla vs Extremadura en Copa del Rey

Sevilla (DT: Almeyda): En el Francisco de la Hera salen de inicio Nyland; Juanlu, Cardoso, Kike Salas Oso; Gudelj, Agoumé, Joan Jordán; Alexis Sánchez, Alfon e Isaac.

📣 Sigue Extremadura vs Sevilla EN VIVO en AlAireLibre.cl — minuto a minuto, goles, rendimiento de Alexis y la clasificación en juego.

🚨 Extremadura vs Sevilla EN VIVO: minuto a minuto