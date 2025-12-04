Sevilla visita a CD Extremadura por la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26, un encuentro que marcará la semana del equipo de Matías Almeyda. El choque se disputará este jueves 4 de diciembre, en el Estadio Francisco de la Hera y con un componente emocional especial: homenaje a José Antonio Reyes, ícono de ambos clubes.
Sevilla llega tocado, pero obligado a ganar. Viene de caer en el derbi ante el Betis de Manuel Pellegrini y, aun así, Almeyda mantiene la convicción: Alexis Sánchez será importante, hay rotación planificada, pero con jugadores clave para evitar sorpresas.
📺 ¿Quién transmite Sevilla vs Extremadura EN VIVO por Copa del Rey?
La señal oficial será a través de Movistar Plus+, que posee los derechos de la Copa del Rey en esta fase eliminatoria.
Además, estará disponible en:
• Movistar TV LaLiga 4 (168 en Movistar)
💻 ¿Cómo ver Sevilla vs Extremadura online en streaming?
El partido podrá verse en Movistar Plus+ vía web, app o Smart TV, con transmisión en HD y opción multidispositivo.
✔ Smartphones
✔ Smart TV
✔ Tablet
✔ PC
▶️ ¿Cómo ver Sevilla vs Extremadura vía YouTube?
Para seguir la cobertura más completa del Extremadura vs Sevilla puedes seguir la narración minuto a minuto y todo el pospartido en “El Partido” de Sevilla FC+. También disponible en el canal oficial de YouTube.
📌 Acceso disponible en web, app y Smart TV.
📌 Abonados del club pueden usar suscripción gratuita anual.
📌 Sevilla FC+ es compatible con Android TV, Apple TV, Fire Stick, Samsung, LG, Chromecast y AirPlay.
🚨 Sigue ‘El Partido’ 𝑬𝑵 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑶 📡— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 4, 2025
▶ 𝗦𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗖+ (Web, APP y SmartTVs) 👉🏻 https://t.co/1r9O6IXHg2
▶ 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 👉🏻 https://t.co/VFYqBoGLcn#ExtremaduraSevilla | #CopaDelRey | #NuncaTeRindas pic.twitter.com/SCrCsj8Vkk
🕒 ¿A qué hora juegan Extremadura vs Sevilla por Copa del Rey?
- 📆 Jueves 4 de diciembre 2025
- ⏰ 21:00 España / 17:00 Chile
- 🏟 Estadio Francisco de la Hera — Almendralejo
🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez el Sevilla vs Extremadura?
Sí. Alexis vuelve a ser titular titular. Llega bien físicamente y Almeyda lo reservó pensando en su impacto directo.
🟥 ¿Juega Gabriel Suazo el Sevilla vs Extremadura?
No. Suazo quedó descartado por lesión, por lo que Sevilla deberá recomponer zona defensiva. Carmona aparece como la alternativa más sólida.
🔥 La formación del Sevilla vs Extremadura en Copa del Rey
Sevilla (DT: Almeyda): En el Francisco de la Hera salen de inicio Nyland; Juanlu, Cardoso, Kike Salas Oso; Gudelj, Agoumé, Joan Jordán; Alexis Sánchez, Alfon e Isaac.
🚨 Nuestro XI para medirnos al @CDExt1924 ⚪️🔴— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 4, 2025
Nyland; Juanlu, Cardoso, Kike Salas, Oso; Gudelj, Agoumé, Jordán; Alfon, Alexis e Isaac. #CopaDelRey | #WeAreSevilla | #NuncaTeRindas pic.twitter.com/gO2ZO2e1UV
📣 Sigue Extremadura vs Sevilla EN VIVO en AlAireLibre.cl — minuto a minuto, goles, rendimiento de Alexis y la clasificación en juego.