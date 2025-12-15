El Sevilla visita al Deportivo Alavés por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26, en un partido a eliminación directa que se disputará este miércoles en el Estadio de Mendizorroza. El encuentro aparece como una prueba exigente para el equipo de Matías Almeyda, que viene de golear al Real Oviedo en LaLiga y busca trasladar ese impulso al torneo copero.

Para el público chileno, todas las miradas estarán puestas en Alexis Sánchez, quien fue titular ante Oviedo y vuelve a perfilarse como una de las cartas ofensivas del Sevilla. Además, Gabriel Suazo, ya recuperado de sus problemas físicos y ausente en el último partido de liga, asoma como alternativa para esta llave copera, aumentando el interés nacional por este cruce.

📺 ¿Quién transmite Sevilla vs Alavés EN VIVO por Copa del Rey?

El partido entre Alavés y Sevilla será transmitido EN VIVO a través de:

DAZN (streaming oficial)

La plataforma cuenta con los derechos de la Copa del Rey en esta fase y ofrecerá transmisión completa del encuentro desde Mendizorroza. Además de de Movistar Plus+, que posee los derechos de la Copa del Rey en esta fase eliminatoria.

💻 ¿Cómo ver Sevilla vs Alavés online en streaming?

El duelo podrá verse online y en directo mediante DAZN, disponible en:

✔ Smartphone

✔ Smart TV

✔ Tablet

✔ PC

Solo se requiere una suscripción activa a la plataforma.

▶️ ¿Cómo ver Sevilla vs Alavés vía YouTube?

DAZN no transmite el partido en vivo por YouTube. Sin embargo, el encuentro podrá seguirse minuto a minuto, con reacciones y análisis, a través del canal oficial de YouTube del Sevilla y la cobertura en vivo de AlAireLibre.cl.

📌 Acceso disponible en web, app y Smart TV.

📌 Abonados del club pueden usar suscripción gratuita anual.

📌 Sevilla FC+ es compatible con Android TV, Apple TV, Fire Stick, Samsung, LG, Chromecast y AirPlay.

🕒 ¿A qué hora juegan Sevilla vs Alavés por Copa del Rey?

📆 Miércoles 17 de diciembre de 2025

⏰ 21:00 horas de España / 17:00 horas de Chile

🏟 Estadio de Mendizorroza – Vitoria-Gasteiz

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez el Sevilla vs Alavés?

Sí. Alexis Sánchez estará presente en la convocatoria del Sevilla para este duelo de Copa del Rey.

El delantero chileno viene de ser titular ante Real Oviedo en LaLiga, donde jugó hasta el minuto 75, y aparece como una opción real para volver a iniciar el partido o ingresar desde el banco, dependiendo de la rotación que defina Matías Almeyda en una eliminatoria a partido único.

🇨🇱 ¿Juega Gabriel Suazo el Sevilla vs Alavés?

Gabriel Suazo podría reaparecer en este encuentro.

El lateral chileno ya superó sus molestias físicas y, a diferencia del duelo ante Oviedo —donde no fue citado—, aparece como alternativa para esta llave copera, considerando la rotación defensiva y el desgaste acumulado del plantel. Su eventual regreso es una de las principales novedades para el público chileno.

🔥 La formación probable del Sevilla vs Alavés en Copa del Rey

Sevilla (DT: Matías Almeyda):

Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Gabriel Suazo; Agoumé, Sow, Joan Jordán; Alexis Sánchez, Ejuke y Akor Adams.

📣 Sigue Alavés vs Sevilla EN VIVO en AlAireLibre.cl, con minuto a minuto, goles, estadísticas y el seguimiento completo a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la Copa del Rey 2025/26.

🚨 Alavés vs Sevilla EN VIVO: minuto a minuto