Alexis Sánchez vive un gran momento en España. El Niño Maravilla logró renacer futbolísticamente en el Sevilla, equipo en el que ya suma dos goles y una asistencia en sus primeros cinco partidos.

Sin ir más lejos, el chileno se hizo presente en el marcador en la goleada por 4-1 de los andaluces sobre el Barcelona en la Liga de España, lo que le ha significado una serie de elogios.

👏 Alexis Sánchez es un ejemplo en Sevilla

En las últimas semanas Alexis Sánchez ha recibido buenas críticas por parte de la prensa, de su entrenador y también de sus compañeros. El último en elogiar al tocopillano fue Akor Adams, quien en conversación con AS, confesó que el formado en Cobreloa es su modelo a seguir.

“Creo que todos en el vestuario lo hemos visto jugar en la élite del fútbol. Tener a alguien así con nosotros es muy importante. Para mí lo es porque tiene toda la experiencia que yo quiero adquirir, es la estrella que yo quiero ser. Ha estado en lo más alto, lo ha visto todo”, reveló.

Por otro lado, contó que “habla conmigo, me dice: ‘Prueba así la próxima vez, ¿qué piensas? ¿Por qué lo hiciste de esa forma?’. Tener este tipo de conversaciones con un jugador tan experimentado es muy valioso, no solo para mí, sino que para todos en el vestuario. Alexis es muy importante”.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

Tras la goleada sobre Barcelona, el Sevilla y Alexis Sánchez volverán a saltar a la cancha el próximo sábado 18 de octubre cuando reciban al Mallorca por La Liga de España.

