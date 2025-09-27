Alexis Sánchez y el Sevilla van por otro golpe más en La Liga cuando visiten al Rayo Vallecano este domingo, la gran novedad de este duelo es que todo indica que el Maravilla podría ir desde el arranque en el cuadro que capitanea Gabriel Suazo.

Sus últimas actuaciones con gol incluido, viniendo desde la banca ubican al tocopillano en la previa, como un posible titular.

📺 ¿Qué canal transmite Rayo Vallecano vs Sevilla EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido este domingo 28 de septiembre a las 09:00 horas de Chile desde el Estadio de Vallecas. Se podrá ver en los siguientes canales:

Disney+ Premium (streaming exclusivo)

ESPN (TV)

🕒 ¿A qué hora juega Rayo Vallecano vs Sevilla por LaLiga?

📆 Domingo 28 de septiembre de 2025

⏰ 09:00 horas en Chile

🏟 Estadio de Vallecas, Madrid

📡 ¿Dónde ver Rayo Vallecano vs Sevilla por Disney+?

El partido estará disponible de manera oficial en Disney+ Premium en todo Chile y Latinoamérica.

👉 Ingresa a www.disneyplus.com o descarga la app para seguir el encuentro en vivo.

📺 ¿Dónde ver Alavés vs Sevilla por ESPN?

La señal internacional de ESPN transmitirá el partido en vivo para quienes lo sigan por cable.

👉 Señales ESPN en Chile:

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DirecTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD) – 844 (HD)

Movistar: 482 (SD) – 784 (HD)

TuVes: 474 (HD)

Zapping: 91 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS el Rayo Vallecano vs Sevilla?

Podrás seguir el partido GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl, con minuto a minuto, goles, estadísticas y toda la cobertura especial de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en LaLiga.

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez el Rayo Vallecano vs Sevilla?

Matías Almeyda se planteará en las últimas horas del duelo si Alexis será titular en el duelo, los reportes desde Sevilla indican en dudas que se disiparán sobre la hora del duelo, por lo que hay chances de su primera titularidad.

🇨🇱 ¿Será titular Gabriel Suazo en Rayo Vallecano vs Sevilla?

El capitán de la Roja también portará la jineta en el equipo de Almeyda, se ganó un lugar en la banda izquierda y ahora debe poner todo para afianzarse en el puesto y responder al plantel que lo nombró capitán.

🔴 Posibles formaciones de Rayo Vallecano vs Sevilla

La formación de Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Óscar Valentín, Pep Chavarría, Pathé Ciss, Unai López, Álvaro García, Isi Palazón, Pedro Díaz y Jorge de Frutos.

La formación del Sevilla: Vlachodimos, César Azpilicueta, Marcao, Kike Salas, Gabriel Suazo, Juanlu Sánchez, Mendy, Agoumé, Rubén Vargas, Isaac Romero y Alexis Sánchez.

📊 ¿Cómo llegan Alavés vs Rayo Vallecano vs Sevilla?

El Rayo es décimocuarto en la tabla con 5 puntos, después caer por 3 a 2 frente al Atlético Madrid en la última jornada.

El Sevilla es duodécimo con 7 unidades luego de la caída por 1 a 2 con el Villarreal en calidad de local.

📣 Sigue el Rayo Vallecano vs Sevilla en LaLiga 2025/26, con minuto a minuto, goles y toda la cobertura de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, solo en Al Aire Libre.